Rifiuti sul Porto, interviene Amiu: strade ripulite e lavate

È intervenuta l'Amiu Trani per ripulire e lavare le strade dell'area portuale invase da bicchieri, bottiglie e rifiuti di ogni tipo, così come vi abbiamo raccontato questa mattina.Ieri, 2 giugno, la città è stata letteralmente presa d'assalto da turisti e visitatori e l'assessore Merra non ha risparmiato un duro commento: «Ancora una volta Trani invasa da chi non ha rispetto di tanta bellezza».Dure critiche anche da parte del vicesindaco Fabrizio Ferrante che ha così commentato: «Se venite a Trani solo per fare i cafoni...allora potete restare a casa vostra, non sentiremo la mancanza».