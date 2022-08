Rimosso il grosso albero caduto nella notte in via Malcangi

È stato rimosso solamente nella tarda mattinata di oggi da una squadra specializzata di Amiu il grosso albero caduto questa notte, intorno alle 2, in via Malcangi ( link all'articolo). Dopo la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, la Polizia locale aveva poi interdetto l'intero tratto stradale con nastro segnaletico per impedire il passaggio delle auto. La strada è rimasta quindi chiusa alla circolazione creando non pochi disagi alla circolazione fino alle ore 14 circa di oggi quando la carreggiata è stata liberata e ripulita.