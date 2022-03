Rinnovati i vertici di Legambiente Trani, alla guida Claudio Di Cugno

Con un percorso di condivisione, coinvolgimento e ascolto dei soci del Circolo di Legambiente Trani e dei vertici di Legambiente Puglia, a seguito della decadenza della carica del Presidente uscente Pierluigi Colangelo, si è riunita l'Assemblea dei Soci del Circolo.L'assemblea, svoltasi presso la sede dell'associazione, in Via Imbriani 119/B, con voto unanime dei partecipanti, ha approvato la proposta di eleggere a presidente di Legambiente Trani Claudio Di Cugno, a Vicepresidente Cristina Monterisi e, in qualità di consiglieri, i soci Giovanni Volpe, Massimo Caruso e Vincenzo Palumbo.Il neo-presidente, Claudio Di Cugno, ringraziando il presidente uscente per il suo pluriennale, instancabile, costante e prezioso lavoro svolto nella guida dell'associazione e nelle fondamentali battaglie per la tutela ambientale del nostro territorio, ha inoltre sottolineato: "Il Circolo di Legambiente Trani, raccogliendo tutti i frutti del lavoro svolto finora, non fermerà il suo impegno nelle attività di monitoraggio ambientale, formazione nelle scuole del territorio e collaborazione con le altre associazioni ambientali e del terzo settore, in ambito locale, nazionale e internazionale, sempre seguendo quel principio di ambientalismo scientifico, che caratterizza l'associazione di Legambiente a tutti i livelli."