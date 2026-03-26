Attualità
Rinnovo Direttivo Uildm Trani, alla guida Rosanna Nenna
L'assemblea riunitasi nel ricordo del fondatore Gennaro Palmieri
Trani - giovedì 26 marzo 2026 11.42
Nei giorni scorsi, presso la nuova sede in Via Città di Milano n°10, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – sezione di Trani.
L'assemblea dei soci, riunitasi in convocazione straordinaria, ha proceduto alla nomina dei nuovi organi rappresentativi, nel ricordo del lodevole impegno del fondatore Gennaro Palmieri, la cui opera continua a rappresentare un punto di riferimento per tutta la comunità associativa.
Sono stati eletti i seguenti rappresentanti con le rispettive cariche:
Nenna Rosanna – Presidente
Bove Francesco – Vicepresidente
Dioniso Domenico – Tesoriere
Nenna Michele – Segretario
Fermo Vincenzo – Consigliere
Petrella Donata – Consigliere
Brizzi Nino – Consigliere
Nenna Angelica– Consigliere
Dell'Orco Domenico – Consigliere
Dott. Melillo Vincenzo – Revisore
La nuova squadra direttiva si pone l'obiettivo di proseguire con determinazione il cammino dell'associazione, rafforzando le attività di sostegno, sensibilizzazione e tutela delle persone con distrofia muscolare e delle loro famiglie sul territorio.
Al nuovo Consiglio Direttivo vanno i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà operare con responsabilità, spirito di servizio e continuità rispetto ai valori fondanti dell'associazione.
L'assemblea dei soci, riunitasi in convocazione straordinaria, ha proceduto alla nomina dei nuovi organi rappresentativi, nel ricordo del lodevole impegno del fondatore Gennaro Palmieri, la cui opera continua a rappresentare un punto di riferimento per tutta la comunità associativa.
Sono stati eletti i seguenti rappresentanti con le rispettive cariche:
Nenna Rosanna – Presidente
Bove Francesco – Vicepresidente
Dioniso Domenico – Tesoriere
Nenna Michele – Segretario
Fermo Vincenzo – Consigliere
Petrella Donata – Consigliere
Brizzi Nino – Consigliere
Nenna Angelica– Consigliere
Dell'Orco Domenico – Consigliere
Dott. Melillo Vincenzo – Revisore
La nuova squadra direttiva si pone l'obiettivo di proseguire con determinazione il cammino dell'associazione, rafforzando le attività di sostegno, sensibilizzazione e tutela delle persone con distrofia muscolare e delle loro famiglie sul territorio.
Al nuovo Consiglio Direttivo vanno i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà operare con responsabilità, spirito di servizio e continuità rispetto ai valori fondanti dell'associazione.
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