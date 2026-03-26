Rinnovo Direttivo Uildm Trani, alla guida Rosanna Nenna

Nei giorni scorsi, presso la nuova sede in Via Città di Milano n°10, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – sezione di Trani.L'assemblea dei soci, riunitasi in convocazione straordinaria, ha proceduto alla nomina dei nuovi organi rappresentativi, nel ricordo del lodevole impegno del fondatore Gennaro Palmieri, la cui opera continua a rappresentare un punto di riferimento per tutta la comunità associativa.Sono stati eletti i seguenti rappresentanti con le rispettive cariche:Nenna Rosanna – PresidenteBove Francesco – VicepresidenteDioniso Domenico – TesoriereNenna Michele – SegretarioFermo Vincenzo – ConsiglierePetrella Donata – ConsigliereBrizzi Nino – ConsigliereNenna Angelica– ConsigliereDell'Orco Domenico – ConsigliereDott. Melillo Vincenzo – RevisoreLa nuova squadra direttiva si pone l'obiettivo di proseguire con determinazione il cammino dell'associazione, rafforzando le attività di sostegno, sensibilizzazione e tutela delle persone con distrofia muscolare e delle loro famiglie sul territorio.Al nuovo Consiglio Direttivo vanno i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà operare con responsabilità, spirito di servizio e continuità rispetto ai valori fondanti dell'associazione.