Cordoglio unanime per Gennaro Palmieri, oggi i funerali

La Città di Trani si è risvegliata oggi con un senso di profonda gratitudine mista a commozione, stringendosi in un abbraccio ideale alla mogliee a tutta la famiglia per la perdita di. Uomo stimato per la sua straordinaria caparbietà, Gennaro ha dedicato la sua esistenza a una battaglia di civiltà: quella per abbattere le barriere fisiche che ostacolano la mobilità, ma soprattutto lee culturali di chi, troppo spesso, ha mancato di rispetto verso il mondo della disabilità. Per chi volesse rendergli l'ultimo omaggio, la salma giungerà questa mattina,, presso laa Trani. Il rito funebre sarà celebrato nel pomeriggio di ogginella stessa parrocchia.Gennaro Palmieri si è spento all'età di 72 anni, a poche settimane dal suo 73º compleanno. La città ha perso una delle sue figure più generose. La sua è stata una vita spesa al servizio del prossimo, trasformando ogni ostacolo personale in una missione collettiva. Fondatore dell'Associazione Operatori Emergenza Radio (OER) di Trani nel 1986 e presidente della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) dal 2005, Palmieri è stato anche delegatosul territorio e un punto di riferimento imprescindibile per generazioni di attivisti. I segni del suo passaggio sono tangibili nella geografia urbana di Trani: grazie alla sua tenacia sono stati installatiin città ed è stato realizzato il percorso accessibile che collega Lido Colonna al Monastero. Ma il suo impegno è andato oltre il cemento: ha promosso il progetto educativo "Un vigile in carrozzina", ha collaborato alla stesura del Regolamento di Polizia Locale e si è battuto costantemente per rendere accessibile la Cattedrale.Nemmeno la pensione, dopo anni da dipendente comunale, ha fermato il suo spirito di servizio. Ha continuato a collaborare gratuitamente con l'Amministrazione, offrendo competenze tecniche e visione sociale, e dal 2017 al 2023 è stato componente attivo dell'Osservatorio Comunale per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche (OCABA). Un impegno riconosciuto ufficialmente già nel 2011 con il conferimento dell'onorificenza cittadina "Ordinamenta Maris". A ricordarlo con affetto è stato fra i primi il nipote Raffaele Ferreri, che lo ha descritto come "un uomo tenace, attento agli altri, mai arrendevole, sempre oltre le barriere". Con la sua carrozzina elettrica, Gennaro era parte integrante e imprescindibile del paesaggio urbano tranese: non solo un simbolo, ma una presenza viva di solidarietà e forza civile.