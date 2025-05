Ripartono i lavori nella villa comunale di Trani

Sono ripresi i lavori all'interno del cantiere della villa comunale nell'ambito dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale.Superati tutti gli ostacoli amministrativi e tecnici, da questa mattina gli operai hanno ripreso le attività di messa in sicurezza dell'area interessata, un'azione propedeutica alla ripresa vera e propria dell'ultimo lotto dell'appalto che prevede - come si ricorderà -il ripascimento dello specchio acqueo ai piedi del muro di contenimento della villa comunale e che sarà determinante ai fini dell'intervento di messa in sicurezza del muraglione stesso (c'è già una progettazione esecutiva in tal senso).