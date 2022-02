"Riportiamo un calcio dignitoso in questa città": uno striscione dà voce ai tifosi tranesi

Come un coro di tifosi di calcio maschile sul piazzale del Comune, ma silenzioso , civile, affidato a uno striscione eloquente e amaro.Questo striscione è una contestazione dei tifosi tranesi che chiedono di riportare in città il calcio, visto che la squadra che porta il nome della Città si allena a Bari, gioca a Bari, con Trani in realtà a poco a che fare.Non è da ritenersi ovviamente un capriccio di tifoseria: una squadra cittadina crea aggregazione, affiatamento, spirito di campanile, coinvolgimento dei giovanissimi, appuntamento di amicizia e di famiglia.È, è bene non sottovalutarlo, anche un serio indotto economico.