Ripristinato il corrimano del vialetto di Colonna dopo l'atto vandalico

Ventiquattro ore dopo l'atto di vandalismo, è stato ripristinato il corrimano del vialetto di Colonna. Lo si apprende da un post pubblicato dal presidente del Consiglio di Trani, Fabrizio Ferrante. «Ho chiesto ad Amiu - ha scritto - e gli operatori sono intervenuti con velocità, come sempre». Il corrimano in legno era stato preso di mira da alcuni vandali che lo hanno colpito fino a spezzarlo e a fare in modo che ostruisse il passaggio ai pedoni.«Alla stupidaggine di qualcuno - ha continuato Ferrante - noi rispondiamo con i fatti. Speriamo che questi atti vandalici non accadano più. La cosa positiva di questa storia è la conferma di avere un'azienda che, dall'amministratore ai lavoratori, ha a cuore la nostra città. Semplicemente grazie».