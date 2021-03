Riqualificazione della Costa Nord e del quartiere Petronelli-Sant’Angelo: candidati due progetti per 30 milioni di euro

Riqualificazione della Costa Nord e del quartiere Petronelli-Sant'Angelo: l'amministrazione comunale ha candidato due proposte progettuali nell'ambito del bando del Governo sul "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare – PINQuA", chiedendo un finanziamento complessivo di 30 milioni di euro.Si tratta dei progetti denominati "Costa Nord" e "Quartiere Petronelli – Sant'Angelo", una doppia candidatura che vede un intervento di riqualificazione dell'area nord del città.Con Determinazione Dirigenziale n.187 dell'1 marzo scorso, infatti, è stata affidata alla Società Finepro S.r.l. l'incarico professionale per la redazione della proposta preliminare per l'attuazione del "Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare" e la Società ha fatto pervenire apposite Relazioni di sintesi delle proposte progettuali, nelle quali sono esposte le strategie di riqualificazione urbana da perseguire per entrambi i progetti.Previsto il completamento del recupero edilizio dell'immobile pubblico già macello comunale, per realizzare alloggi di cohousing; la realizzazione di nuovi alloggi pubblici di social housing nella maglia di completamento B/4 di proprietà comunale; il nuovo parco urbano attrezzato "Villa Comunale della costa nord" - area pubblica; spazi pedonali e attrezzati tra le maglie di ristrutturazione urbanistica della costa nord; pista ciclabile adriatica, velostazione e promenade lungo la costa nord; nuove aree a parcheggio pubblico a raso, riqualificazione di via Lionelli per spazi verdi e di servizio alla residenza; pedonalizzazione di piazza Re Manfredi e via Fra' Diego Alvarez; bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della costa nord; implementazione dell'impianto di trattamento reflui, ai fini dell'uso irriguo delle acque depurate; opere di mitigazione ambientale dell'impianto di trattamento reflui e dell'isola ecologica.Nel progetto riguardante "PINQuA Quartiere Petronelli – Sant'Angelo" invece il sottopasso ferroviario e sottopasso ferroviario pedonale tra via Andria e via Giachetti; realizzazione di alloggi di Ers a rotazione in via Giuseppe Parini; recupero edilizio e efficientamento energetico degli immobili, riqualificazione degli spazi pubblici per aree pedonali, parcheggi e verde attrezzato e sportivo; densificazione degli immobili di ERP in via S. Giovanni Bosco.Previsto anche il coinvolgimento dei privati, con proposte che saranno oggetto di un accordo che disciplina lo svolgimento delle attività di interesse comune: "E' volontà del Comune presentare una proposta di Programma che, promovendo la partecipazione degli stakeholders alla definizione degli obiettivi, possa portare ad un incremento finanziario con risorse aggiuntive". Per la prevista la partecipazione di diversi soggetti, tra i quali le associazioni del terzo settore, Enti Pubblici e soggetti privati, "sono stati attivati diversi tavoli tecnici nell'ambito dei quali si è articolata la volontà di partecipazione di diversi soggetti proponenti, con i quali è in corso la redazione di appositi protocolli di intesa".Si tratta di due progetti che prevedono l'attuazione "di soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico, miglioramento della coesione sociale, l'arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini, in un'ottica di innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quella economica e ambientale, senza consumo di nuovo suolo" e "in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City), e assicurando altresì la riduzione del traffico e dello stress, secondo i criteri della mobilità sostenibile, oltre che incrementare legami di vicinato e inclusione sociale".