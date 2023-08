Risate a Corte a Palazzo delle Arti Beltrani

Mercoledì 30 agosto la bravura artistica di Giuseppe Scoditti, una delle migliori leve del Piccolo Teatro di Milano, si rivelerà in "1 e 95", lo spettacolo di stand-up comedy scritto e diretto dallo stesso Scoditti che racconterà la sua vita da comico più alto d'Italia.

Mercoledì 6 settembre la scrittura eccezionale di Vincenzo Comunale, giovane artista apparso in tv con Zelig (Canale 5) verrà mostrata nello spettacolo "Definitivo 3" in cui Comunale evidenzia le contraddizioni della realtà e la ribalterà proponendo punti di vista alternativi e sempre originali.

Mercoledì 13 settembre "Labatituttoattaccato" mostrerà la preparazione e l'esperienza sui palchi nazionali di Paolo Labati, comico per Zelig e Caterpillar su RadioRai, che in questo spettacolo metterà in scena con ironia e satira i tratti comuni degli italiani, sviscerando le caratteristiche più diffuse dal punto di vista del brillante autore.

Mercoledì 20 settembre lo show irriverente dei Villa PerBene, trio campano che si esibisce nei teatri e impazza sul web, andrà in scena con uno show in cui monologhi, personaggi, battute velocissime, musica e video saranno gli ingredienti dell'irriverente spettacolo che smaschera contraddizioni e clichè della società e dello stesso trio.

Biglietti disponibili sulla piattaforma I-ticket (www.i-ticket.it/eventi?s=risate+a+corte) oppure contattando Palazzo Delle Arti Beltrani (0883.500044/ info@palazzodelleartibeltrani.it

