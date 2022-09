Rischio temporali e venti di burrasca in Puglia: doppia allerta meteo

Per la giornata di oggi la Protezione Civile Puglia ha diramato una doppia allerta meteo per domani (sabato 17 settembre). Una, per il rischio di venti forti, riguarda l'intero tacco d'Italia ed è di colore giallo, con l'eccezione delle aree Garnano-Tremiti e Basso Fortore, dove il livello sale ad arancione. L'altra allerta, sempre gialla, è per il rischio di pioggia e temporali e riguarda solo le provincie di Brindisi e Lecce.