Ritorna la ztl sul Porto nei giorni prefestivi e festivi

Dal giorno 15 maggio 2021 sarà riattivata la zona a traffico limitato in area portuale; la ztl sarà attiva nei giorni prefestivi dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00. L'ordinanza, la n. 123 del 13 maggio 2021 è stata pubblicata all'albo pretorio on line ed è stata emessa a seguito di atto di indirizzo del Sindaco a tutela della sicurezza dei pedoni, facilitando una più sicura circolazione degli stessi pedoni nei limiti orari imposti dal DPCM vigente. Il giorno 01 e 02 giugno la ztl in area portuale sarà attiva come da calendario prefestivo e festivo