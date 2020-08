Ritorno a scuola ai tempi del Covid: parola d'ordine "distanziamento sociale"

Un nuovo anno scolastico, tra incognite e preoccupazioni, è ormai pronto per cominciare. Molte sono le domande che genitori e alunni continuano a porsi ogni giorno, ma l'unica certezza che abbiamo oggi è che in ogni aula dovrà essere garantito il distanziamento sociale tra gli alunni.Lo so, parlare di "distanziamento sociale" in una scuola può sembrare un ossimoro, perché quando parliamo di Scuola le prime parole che ci vengono in mente sono inclusione, condivisione, integrazione e socializzazione.Perché Scuola significa "stare insieme"! Tuttavia, a causa del Covid-19, è necessario rispettare delle regole per preservare la salute di tutti noi, dei nostri figli, delle docenti e dei docenti, e di tutto il personale scolastico, e tra queste regole c'è principalmente l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale.Grazie alle risorse stanziate con il "decreto agosto", tuttavia, gli Enti Locali hanno la possibilità di stipulare accordi e convenzioni onerose con le scuole paritarie per poter disporre di altri spazi per l'avvio dell'anno scolastico, con l'obiettivo primario, appunto, di "garantire quanto prima in tutte le scuole il necessario distanziamento interpersonale".Una soluzione concreta che deve essere assolutamente presa in considerazione anche a Trani, essendo necessaria per la sicurezza degli alunni, del personale docente e non docente, e di tutte le famiglie che hanno un qualsiasi tipo di collegamento con il "Mondo Scuola".Tutto questo per poter garantire il giusto distanziamento tra gli alunni, sfruttando più spazi possibili, ed una ripartenza dell'anno scolastico con maggiore sicurezza, seppur in una modalità inusuale ed anomala.