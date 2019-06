“Rosati in terra di Puglia”: la terza edizione questa sera in scena a Trani

«A ben riflettere, si può bere il vino per cinque motivi: primo per far festa, poi per colmare la sete, poi per evitare di avere sete dopo, poi per fare onore al buon vino e, infine, per ogni motivo». Qualunque sia il vostro motivo, quella disarà l'occasione perfetta per bere del buon vino e divertirsi in compagnia. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Trani l'appuntamento dedicato alla degustazione di vini rosati, tutti di origine pugliese." è il nome dell'evento che quest'anno si arricchisce di un elemento in più: la pizzica. Ad esibirsi saranno i, tra i più amati ed apprezzati musicisti della tradizione salentina pronti, con la loro musica allegra e coinvolgente, a far ballare tutti.Ma tornando al grande protagonista della sera, ben 20, tre in più rispetto allo scorso anno, saranno leche trasmetteranno la versatilità e il gusto tipico dei vini rosati. Anche quest'anno non poteva mancare. Riso, patate e cozze, degustazioni sott'olio e degustazioni latticini sono gli ingredienti che renderanno la serata "deliziosa".A rendere ancora più festoso l'evento, spazio aldi "Mario KricKs". L'appuntamento, dunque, è per sabato 29 giugno a Trani, dalle ore 21, in corso Regina Elena 16 (traversa C.so Vittorio Emanuele), "la strada lergh", come la chiamano i tranesi.