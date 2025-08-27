Rotaract Club di Trani: Adriana Fabrizio nuova presidente per l’anno 2025 – 2026
Il 26 agosto lo scambio di consegne tra il Presidente uscente Lorenzo Casafina allo Sporting Club di Trani
In questa mission associativa, è avvenuto lo scorso 26 agosto , presso lo Sporting Club di Trani, il passaggio del prestigioso Collare tra il presidente uscente del Rotaract Club di Trani, Lorenzo Casafina, e la nuova presidente per l'anno 2025 – 2026 Adriana Fabrizio il cui impegno si inserisce, come da tradizione rotariana, nel solco di quanto già tracciato dal suo predecessore per proseguire il lavoro cominciato: entrambi hanno ricordato il loro incontro del tutto casuale durante un service del Rotary Club di Trani, da cui poi è avvenuto l'avvicinamento di Adriana Fabrizio:
La cerimonia non è stata solo un formale passaggio di consegne, ma la perfetta incarnazione dei valori di servizio e continuità che animano il Rotaract. Sotto la guida di Adriana Fabrizio, e con il suo auspicio di lavorare in "sinergia" e "cooperazione", il Rotaract Club di Trani si appresta quindi a vivere un nuovo anno di impegno. Un anno che, forte delle solide basi del passato e spinto da una rinnovata energia, continuerà a tradurre in azioni concrete la promessa di portare un cambiamento positivo nella comunità tranese, nel pieno spirito del "servizio al di sopra di ogni interesse personale".
"Auspico di poter lavorare in sinergia con i membri del Rotaract Club e del Rotary Club tranese – ha dichiarato Adriana Fabrizio, da neo eletta presidente - favorendo la cooperazione di tutte le persone del club, attraverso la condivisione delle idee e dei talenti di ciascuno per rispondere meglio alle esigenze e ai valori del club".
Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza delle autorità rotariane e rotaractiane: Giuseppe Papagno, Presidente Rotary Club Trani, Riccardo Inchingolo, Assistente del Governatore Distretto 2120 R.I., Giuseppe Volpe, Past Governor Distretto 2120 R.I., Andrea Ranieri, Past Governor Distretto 2120 R.I., Elisabetta Papagni, Governatore Nominato Distretto 2120 R.I per l'Anno rotariano 2027/2028, Massimo Cassanelli, Presidente Commissione Distrettuale Rotaract, Giuseppe De Fini, Rappresentate Distrettuale Rotaract, Mario Fucci, Segretario Rotary Club di Trani, Salvatore Nardò , Presidente Nominato Rotary Club Trani per l'anno rotariano 2026/2027, Mina Leone, Presidente designato Rotary Club Andria Castelli Svevi e Lorenzo Casafina, Presidente Rotaract Club Trani 2024/2025.