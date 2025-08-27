Rotaract Club di Trani: Adriana Fabrizio nuova presidente per l’anno 2025 – 2026

"Auspico di poter lavorare in sinergia con i membri del Rotaract Club e del Rotary Club tranese – ha dichiarato Adriana Fabrizio, da neo eletta presidente - favorendo la cooperazione di tutte le persone del club, attraverso la condivisione delle idee e dei talenti di ciascuno per rispondere meglio alle esigenze e ai valori del club".

9 foto Rotaract - Passaggio di consegne 2025-2026

Spesso si sente parlare di, ma non tutti conoscono il suo "braccio" giovanile, un'organizzazione dinamica e diffusa in tutto il mondo: ilNato come un programma del, ilè un'associazione di servizio globale per giovani uomini e donne a partire dai 18 anni di età, dedicata allo sviluppo della leadership e all'impegno civico. Il suo nome nasce dalla fusione di "Rotary in Action" (Rotary in Azione) e il suo motto, "Fellowship Through Service" (Amicizia attraverso il Servizio), ne riassume perfettamente la filosofia. L'attività di unsi fonda su alcuni pilastri fondamentali che mirano a una crescita completa del socio in particolare nel Servizio Comunitario che è il cuore pulsante dell'associazione. I soci identificano i bisogni della propria comunità (locale e internazionale) e realizzano progetti concreti per affrontarli. Si va dalla raccolta fondi per cause benefiche alla pulizia di aree verdi, dal sostegno a persone in difficoltà all'organizzazione di campagne di sensibilizzazione.In questa mission associativa, è avvenuto lo scorso 26 agosto , presso lo Sporting Club di Trani, il passaggio del prestigioso Collare tra il presidente uscente del Rotaract Club di Trani,, e la nuova presidente per l'anno 2025 – 2026il cui impegno si inserisce, come da tradizione rotariana, nel solco di quanto già tracciato dal suo predecessore per proseguire il lavoro cominciato: entrambi hanno ricordato il loro incontro del tutto casuale durante un service del, da cui poi è avvenuto l'avvicinamento diLa cerimonia non è stata solo un formale passaggio di consegne, ma la perfetta incarnazione dei valori di servizio e continuità che animano il. Sotto la guida di, e con il suo auspicio di lavorare in "sinergia" e "cooperazione", ilsi appresta quindi a vivere un nuovo anno di impegno. Un anno che, forte delle solide basi del passato e spinto da una rinnovata energia, continuerà a tradurre in azioni concrete la promessa di portare un cambiamento positivo nella comunità tranese, nel pieno spirito del "servizio al di sopra di ogni interesse personale".Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza delle autorità rotariane e rotaractiane:, Presidente Rotary Club Trani,, Assistente del Governatore Distretto 2120 R.I., Giuseppe Volpe, Past Governor Distretto 2120 R.I.,Past Governor Distretto 2120 R.I.,Governatore Nominato Distretto 2120 R.I per l'Anno rotariano 2027/2028,, Presidente Commissione Distrettuale Rotaract,, ⁠Rappresentate Distrettuale Rotaract,⁠Segretario Rotary Club di Trani,, Presidente Nominato Rotary Club Trani per l'anno rotariano 2026/2027,, Presidente designato Rotary Club Andria Castelli Svevi e, Presidente Rotaract Club Trani 2024/2025.