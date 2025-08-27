Rotaract Club di Trani: Adriana Fabrizio nuova presidente per l’anno 2025 – 2026
Rotaract Club di Trani: Adriana Fabrizio nuova presidente per l’anno 2025 – 2026
Associazioni

Rotaract Club di Trani: Adriana Fabrizio nuova presidente per l’anno 2025 – 2026

Il 26 agosto lo scambio di consegne tra il Presidente uscente Lorenzo Casafina allo Sporting Club di Trani

Trani - mercoledì 27 agosto 2025 9.41
Spesso si sente parlare di Rotary International, ma non tutti conoscono il suo "braccio" giovanile, un'organizzazione dinamica e diffusa in tutto il mondo: il Rotaract. Nato come un programma del Rotary, il Rotaract è un'associazione di servizio globale per giovani uomini e donne a partire dai 18 anni di età, dedicata allo sviluppo della leadership e all'impegno civico. Il suo nome nasce dalla fusione di "Rotary in Action" (Rotary in Azione) e il suo motto, "Fellowship Through Service" (Amicizia attraverso il Servizio), ne riassume perfettamente la filosofia. L'attività di un Rotaract Club si fonda su alcuni pilastri fondamentali che mirano a una crescita completa del socio in particolare nel Servizio Comunitario che è il cuore pulsante dell'associazione. I soci identificano i bisogni della propria comunità (locale e internazionale) e realizzano progetti concreti per affrontarli. Si va dalla raccolta fondi per cause benefiche alla pulizia di aree verdi, dal sostegno a persone in difficoltà all'organizzazione di campagne di sensibilizzazione.

In questa mission associativa, è avvenuto lo scorso 26 agosto , presso lo Sporting Club di Trani, il passaggio del prestigioso Collare tra il presidente uscente del Rotaract Club di Trani, Lorenzo Casafina, e la nuova presidente per l'anno 2025 – 2026 Adriana Fabrizio il cui impegno si inserisce, come da tradizione rotariana, nel solco di quanto già tracciato dal suo predecessore per proseguire il lavoro cominciato: entrambi hanno ricordato il loro incontro del tutto casuale durante un service del Rotary Club di Trani, da cui poi è avvenuto l'avvicinamento di Adriana Fabrizio:

"Auspico di poter lavorare in sinergia con i membri del Rotaract Club e del Rotary Club tranese – ha dichiarato Adriana Fabrizio, da neo eletta presidente - favorendo la cooperazione di tutte le persone del club, attraverso la condivisione delle idee e dei talenti di ciascuno per rispondere meglio alle esigenze e ai valori del club".

La cerimonia non è stata solo un formale passaggio di consegne, ma la perfetta incarnazione dei valori di servizio e continuità che animano il Rotaract. Sotto la guida di Adriana Fabrizio, e con il suo auspicio di lavorare in "sinergia" e "cooperazione", il Rotaract Club di Trani si appresta quindi a vivere un nuovo anno di impegno. Un anno che, forte delle solide basi del passato e spinto da una rinnovata energia, continuerà a tradurre in azioni concrete la promessa di portare un cambiamento positivo nella comunità tranese, nel pieno spirito del "servizio al di sopra di ogni interesse personale".

Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza delle autorità rotariane e rotaractiane: Giuseppe Papagno, Presidente Rotary Club Trani, Riccardo Inchingolo, Assistente del Governatore Distretto 2120 R.I., Giuseppe Volpe, Past Governor Distretto 2120 R.I., Andrea Ranieri, Past Governor Distretto 2120 R.I., Elisabetta Papagni, Governatore Nominato Distretto 2120 R.I per l'Anno rotariano 2027/2028, Massimo Cassanelli, Presidente Commissione Distrettuale Rotaract, Giuseppe De Fini, ⁠Rappresentate Distrettuale Rotaract, Mario Fucci, ⁠Segretario Rotary Club di Trani, Salvatore Nardò , Presidente Nominato Rotary Club Trani per l'anno rotariano 2026/2027, Mina Leone, Presidente designato Rotary Club Andria Castelli Svevi e Lorenzo Casafina, Presidente Rotaract Club Trani 2024/2025.
9 fotoRotaract - Passaggio di consegne 2025-2026
RotaractRotaractRotaractRotaractRotaractRotaractRotaractRotaractRotaract
  • Rotary Club
Altri contenuti a tema
Rotary Club Trani: passaggio di consegne e prospettive future Rotary Club Trani: passaggio di consegne e prospettive future Sabino Fortunato cede il testimone a Giuseppe Papagno, tra bilanci positivi e nuovi impegni nel segno dell'unità e del servizio
Settant'anni di Servizio: Il Rotary Club di Trani tra Storia e Futuro Eventi e cultura Settant'anni di Servizio: Il Rotary Club di Trani tra Storia e Futuro Avviata la due giorni per celebrare un viaggio attraverso i valori intramontabili di amicizia, solidarietà e impegno civico
Il Rotary Club di Trani celebra i suoi 70 anni fondativi Attualità Il Rotary Club di Trani celebra i suoi 70 anni fondativi Il 20 maggio a Palazzo S. Giorgio ed il 25 allo Sporting Club. Il programma
Rotary Club Trani: assegnato il "Premio professionalità 2025" a Savino Muraglia ed a Felice Nenna Scuola e Lavoro Rotary Club Trani: assegnato il "Premio professionalità 2025" a Savino Muraglia ed a Felice Nenna Il riconoscimento all'eccellente imprenditore olivicolo ed al giovane fisico già brillante studente del Liceo "V. Vecchi"
Come la robotica e l’intelligenza artificiale hanno cambiato il modo di curare la vista Attualità Come la robotica e l’intelligenza artificiale hanno cambiato il modo di curare la vista Il convegno organizzato dal Rotary Club di Trani, e tenutosi all’auditorium San Luigi, ha avuto come ospite il professor Leonardo Mastrapasqua.
“L’agricoltura veicolo di pace e di tutela ambientale”: il “Rotary Club” di Trani riporta al centro il settore primario nell’era dell’intelligenza artificiale e delle guerre diffuse Eventi e cultura “L’agricoltura veicolo di pace e di tutela ambientale”: il “Rotary Club” di Trani riporta al centro il settore primario nell’era dell’intelligenza artificiale e delle guerre diffuse Ospiti della serata tre relatori di grande competenza come Donato Rossi, Salvatore Secondulfo e Franz De Corato
Il “Rotary Club” di Trani in piazza per la raccolta fondi in favore della battaglia contro la poliomielite Solidarietà Il “Rotary Club” di Trani in piazza per la raccolta fondi in favore della battaglia contro la poliomielite Un gazebo dedicato alla raccolta fondi allestito per sensibilizzare la comunità rispetto alla pericolosità di questa malattia
Un'aula piena di sogni: ieri a Trani la Festa della Scuola con le borse di studio del Rotary Club Eventi e cultura Un'aula piena di sogni: ieri a Trani la Festa della Scuola con le borse di studio del Rotary Club Nel Liceo V. Vecchi sono state consegnate a venticinque ragazzi meritevoli per i loro studi insieme a un corso di formazione
“Gli amici di Saverio”, a Trani il 3° memorial dedicato a Saverio Di Meo
27 agosto 2025 “Gli amici di Saverio”, a Trani il 3° memorial dedicato a Saverio Di Meo
Regionali, il PD Lancia Decaro e lavora all'unità della coalizione
27 agosto 2025 Regionali, il PD Lancia Decaro e lavora all'unità della coalizione
Agostino Picicco presenta a Trani la sua guida alla comunicazione digitale
27 agosto 2025 Agostino Picicco presenta a Trani la sua guida alla comunicazione digitale
FIAB Trani, ciclo passeggiata fino a Barletta per lo spettacolo delle Frecce Fricolori del 31 agosto 2025
27 agosto 2025 FIAB Trani, ciclo passeggiata fino a Barletta per lo spettacolo delle Frecce Fricolori del 31 agosto 2025
Confagricoltura Bari-Bat: “Essenziale un tavolo in Prefettura per parlare di prevenzione dei furti in campagna”
27 agosto 2025 Confagricoltura Bari-Bat: “Essenziale un tavolo in Prefettura per parlare di prevenzione dei furti in campagna”
Actor Dei, si recupera venerdì 29 agosto: partecipazione gratuita
26 agosto 2025 Actor Dei, si recupera venerdì 29 agosto: partecipazione gratuita
Art.97 Trani: "Il Campo Scuola di Via Giachetti, l'ennesimo parco che esiste solo sulle mappe "
26 agosto 2025 Art.97 Trani: "Il Campo Scuola di Via Giachetti, l'ennesimo parco che esiste solo sulle mappe"
Soccer Trani, vittoria sull’Arboris Belli: ad Alberobello termina 1-4
26 agosto 2025 Soccer Trani, vittoria sull’Arboris Belli: ad Alberobello termina 1-4
“Alma Donna”: la voce femminile si fa rito, memoria e rivoluzione a Trani
26 agosto 2025 “Alma Donna”: la voce femminile si fa rito, memoria e rivoluzione a Trani
Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro
26 agosto 2025 Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.