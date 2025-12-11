S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento

"Un deserto". È questa l'espressione scelta dai commercianti di via San Giorgio per descrivere la situazione attuale, accompagnando le foto che hanno inviato in redazione. «La ZTL è attiva e neppure i pedoni sono attratti dalle attività commerciali della strada – raccontano – che appare allestita solo con pochi addobbi installati dai negozi stessi. Ci si aspettava un'atmosfera natalizia già pienamente avviata dai primi di dicembre, se non addirittura prima, come accade ormai in molte altre città della Puglia. Il passaggio pedonale in questo modo è un ostacolo anziché un vantaggio».Il malumore di questo Natale ancora "latitante" non riguarda soltanto il cuore del centro storico: da diverse zone della città arrivano segnalazioni di un ritardo percepito come "assordante", soprattutto in una regione che negli ultimi anni ha puntato molto proprio sulle atmosfere natalizie come leva attrattiva per residenti e visitatori. Trani, città che per bellezza e vocazione commerciale potrebbe fare della magia delle feste un punto di forza, a oggi – 13 dicembre – appare invece spoglia. A parte v, illuminata con una cerimonia inaugurale il 5 dicembre grazie a un progetto, le luminarie comunali finanziate con un apposito impegno di spesa non sono ancora state installate.Di alberi di Natale, se si escludono quelli collocati da alcuni esercizi privati, non c'è traccia; le poche luci presenti sulle strade risalgono in molti casi ad addobbi degli anni passati. Un clima di "mortorio", lo definiscono alcuni operatori del settore, che temono ripercussioni sulle passeggiate serali e sull'arrivo dei visitatori da fuori città, in un periodo che di norma rappresenta una boccata d'ossigeno per il commercio locale; ma anche i cittadini e i visitatori dai comuni limitrofi , sorpresi di non trovare la Città vestita a festa. Un discorso a parte (con elogio) va fatto per il centro storico dove l'associazione Trani fiorisce ha creato eleganti e delicati addobbi nelle viuzze nei vicoli e nelle piazzette e al presepe nella Cattedrale della Fondazione Seca.Anche il presepe in piazza della Libertà, fa sapere il direttore artistico, dovrebbe essere consegnato alla comunità e ai visitatori entro il 18 dicembre.