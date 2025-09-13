Pta Trani
Pta Trani
Enti locali

Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani

Dal post dell'assessora regionale Debora Ciliento, l'annuncio dell'intesa per nuovi investimenti e servizi

Trani - sabato 13 settembre 2025
Il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Trani rappresenta il fulcro della sanità di prossimità, un modello strategico nato per spostare il baricentro dell'assistenza dall'ospedale al territorio, più vicino ai bisogni reali dei cittadini. La sua funzione è cruciale: garantire continuità assistenziale, promuovere la salute e gestire le cronicità, diventando il punto di riferimento primario per la comunità. Potenziarlo significa investire direttamente sulla qualità della vita dei tranesi, rafforzando i servizi e rendendo la sanità più accessibile ed efficiente.

Le parole dell'assessora Debora Ciliento:

Oggi in Giunta abbiamo approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Trani e la Azienda Sanitaria Locale BT per la definizione dell'organizzazione del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Trani. La Regione Puglia e la Azienda Sanitaria Locale (ASL BT) si impegnano ad effettuare i necessari investimenti economici, sia di tipo strutturale che funzionale, con il supporto attivo del Comune, in favore del sistema di servizi sanitari della Città di Trani che sarà riconfigurato in senso non solo fortemente territoriale e di promozione della salute, con un significativo aumento dell'offerta complessiva di salute a favore dei cittadini, ma anche di grande innovazione e sperimentazione. L'accordo prevede un atto d'indirizzo chiaro su ciò che è possibile fare presso il Presidio Territoriale di Assistenza (cd. PTA) di Trani. Una Struttura che è punto di riferimento per altri presidi, gestisce e gestirà l'avvio di iniziative pilota, innovative e di eccellenza per rafforzare la sanità di prossimità e migliorare l'efficienza complessiva dei servizi offerti ai cittadini. Una delibera a cui ha lavorato una commissione cittadina fatta di medici ed esponenti politici che hanno sempre avuto a cuore il nostro presidio sanitario. Percorso che ho sempre seguito con molta attenzione. Inoltre abbiamo posto un altro tassello per ridisegnare ed efficientare la Sanità nella Provincia Bat, con l'approvazione dell'atto aziendale contenente l'assetto organizzativo della ASL BT che prevede l'istituzione di 67 strutture complesse (ospedaliere e non ospedaliere) e 95 strutture semplici, prevedendo tra l'altro la UOC Cure Palliative, la UOC Laboratorio Analisi, la UOS Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI).

L'approvazione di questo Protocollo d'Intesa non è solo un atto amministrativo, ma la concreta affermazione della centralità del PTA di Trani nel panorama sanitario locale e provinciale. Grazie a nuovi investimenti e a una chiara visione strategica, la struttura è destinata a diventare un polo di eccellenza per la sanità di prossimità, capace di offrire risposte innovative e tempestive ai bisogni dei cittadini. Questo accordo valorizza il presidio tranese come laboratorio di buone pratiche, rafforzando la sua presenza sul territorio e confermandolo come pilastro insostituibile del diritto alla salute per tutta la comunità.

  • Debora Ciliento
