Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani

Oggi in Giunta abbiamo approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Trani e la Azienda Sanitaria Locale BT per la definizione dell'organizzazione del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Trani. La Regione Puglia e la Azienda Sanitaria Locale (ASL BT) si impegnano ad effettuare i necessari investimenti economici, sia di tipo strutturale che funzionale, con il supporto attivo del Comune, in favore del sistema di servizi sanitari della Città di Trani che sarà riconfigurato in senso non solo fortemente territoriale e di promozione della salute, con un significativo aumento dell'offerta complessiva di salute a favore dei cittadini, ma anche di grande innovazione e sperimentazione. L'accordo prevede un atto d'indirizzo chiaro su ciò che è possibile fare presso il Presidio Territoriale di Assistenza (cd. PTA) di Trani. Una Struttura che è punto di riferimento per altri presidi, gestisce e gestirà l'avvio di iniziative pilota, innovative e di eccellenza per rafforzare la sanità di prossimità e migliorare l'efficienza complessiva dei servizi offerti ai cittadini. Una delibera a cui ha lavorato una commissione cittadina fatta di medici ed esponenti politici che hanno sempre avuto a cuore il nostro presidio sanitario. Percorso che ho sempre seguito con molta attenzione. Inoltre abbiamo posto un altro tassello per ridisegnare ed efficientare la Sanità nella Provincia Bat, con l'approvazione dell'atto aziendale contenente l'assetto organizzativo della ASL BT che prevede l'istituzione di 67 strutture complesse (ospedaliere e non ospedaliere) e 95 strutture semplici, prevedendo tra l'altro la UOC Cure Palliative, la UOC Laboratorio Analisi, la UOS Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI).