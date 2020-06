Santa Geffa riparte in sicurezza: sabato e domenica gli open day

misurare la temperatura corporea all'ingresso;

accedere solo con mascherina e guanti. Per chi fosse sprovvisto di quest'ultimi, all'ingresso è a disposizione un gel igienizzante;

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

lavarsi spesso le mani presso i servizi igienici presenti in loco.

Il parco sociale di via delle Tufare è pronto ad accogliere nuovamente bambini e famiglie. Sabato 13 e domenica 14 giugno, dalle 16.30 alle 19.30, gli operatori di Santa Geffa presenteranno la nuova attività "Cavallo e natura" e in particolare i nuovi percorsi pensati per le persone diversamente abili che potrebbero avere giovamento dal confronto e contatto con l'animale.Durante i pomeriggi alcuni allievi dei corsi presenteranno i risultati raggiunti durante le lezioni. I piccoli, inoltre, potranno fare giri a cavallo, accudire gli animali, preparare il pasto per i cavalli. Sarà possibile anche degustare l'olio e il vino di Santa Geffa.Ricordiamo che per accedere al parco di via delle Tufare bisogna rispettare scrupolosamente le disposizioni antiCovid sulla sicurezza. Nello specifico si dovrà:Per consentire di trascorrere i due pomeriggi in sicurezza, si consiglia di accedere al parco previa prenotazione al numero 3928840561.