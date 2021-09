Sarà troppo? Topi assaltano le giostrine della villa: bambini spaventati, famiglie inorridite

Se esistesse il pifferaio magico, molto probabilmente lo chiameremmo davvero -pur sapendo della sua indole vendicativa- visto che è un'intera estate che avvistamenti di topi, che normalmente non si mostrano in questa maniera quasi spavalda ma tendono a restare nascosti, continuano a susseguirsi nella Città.In un'occasione , riportata proprio da Traniviva, tra i commenti c'era chi aveva detto che vengono fuori perche morenti e vittime di trappole o da fame e sete.Onestamente a chi era presente ieri sera in villa comunale,come al solito numerose famiglie con bambini a divertirsi sulle giostrine, stando alle foto e alle testimonianze non devono essere apparsi affatto moribondi.Nell'articolo veniva sottolineata la necessità di affrontare la questione della presenza dei topi sempre più evidente e visibile in città magari con l ' ausilio di una squadra specializzata che studiasse la situazione e individuasse un metodo efficace per arginare una situazione che , degenerando, creerebbe pesanti problemi all'igiene e alla sanità della collettività.Guardando le immagini i commenti sono davvero superflui, poichè parlano da sole : sono le giostrine messe lì perchè vi giochino i bambini, in un ambiente che dovrebbe essere pulito e sicuro. Ne citiamo uno solo, da parte del consigliere Michele Centrone che le ha pubblicate: "Bambini rincorsi dai topi sulle giostrine della villa comunale. È follia pura..i bambini che piangono impauriti: questa non è la mia Trani!"Probabilmente, in una situazione che appare sempre più di emergenza, sarebbe auspicabile una chiusura straordinaria funzionale a una operazione profonda di derattizzazione o almeno di sanificazione e disinfezione nei Giardini Pubblici della città, luogo tra i più amati di tutta Trani dai cittadini ma anche dai turisti e davvero soprattutto dai bambini , pubblichiamo le foto del sabato sera in villa comunale a Trani.E vediamo che succede.