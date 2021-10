Saues: «Le dimissioni di moltissimi medici stanno mettendo in ginocchio il Sistema 118 pugliese»

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta a firma del referente regionale Saues Puglia, dottor Carlo Anaclerio.Le dimissioni di moltissimi medici del 118 sia precari che titolari al fine di transitare in servizi con tutele contrattuali idonee, sta mettendo in ginocchio il Sistema 118 Pugliese. Da mesi , noi come SAUES, abbiamo più volte evidenziato la problematica sia alle Istituzioni Regionali che Nazionali, con 3 manifestazioni a Roma sia al Ministero della Salute che in piazza Montecitorio.Abbiamo anche depositato in data 14 luglio 2020, in parlamento, una nostra Proposta di Riforma del Sistema 118 che vede come necessita' il transito alle dipendenze dei Medici del 118. Il Governo non si e' ancora espresso. proposta che farebbe rientrare molti nel servizio e non lo farebbe abbandonare ,a chi, ormai stufo delle continue inefficienze contrattuali della convenzione ormai vetuste decide di andar via. il risultato porta ad una demedicalizzazione del Servizio 118 Regionale e Nazionale. In Puglia i turni scoperti da medico, in tutte le Province, sono centinaia.Dal 1 novembre anche nella BAT le automediche vengono sostituite con le ambulanze di tipo Mike (medico, infermiere , autista-soccorritore e soccorritore) solo perché esse, con l'assenza del medico, possono per legge rimanere in assetto India (infermiere,soccorritore e autistasoccorritore).Quindi la possibilità reale dell'assenza contemporanea di più medici determinerà la copertura di vaste aree senza mezzo medicalizzato, che sarà costretto ad arrivare anche da altre province, ciò con inevitabili ritardi non dovuti sicuramente a responsabilità dei pochi medici in servizio. Ciò porterà anche ad un iperafflusso di pazienti , che potevano essere trattati al proprio domicilio, ai PS presenti sul territorio. Si propongono sanatorie ad incompatibilita' che per anni, con la CONVENZIONE, hanno bloccato decine di medici nella loro formazione e percorso lavorativo. Solito metodo spicciolo per non affrontare il vero problema che , come ben sappiamo, è legato alla natura contrattuale che non rappresenta oggi il vero ruolo del medico dell'emergenza territoriale 118. Esso è oggi inquadrabile solo con il contratto alle dipendenze owvero nell'immissione in ruolo.Tanti come non mai, sarà perché il budget dell'emergenza territoriale fa gola a tutti, le proposte di nuove organizzazioni territoriali che vedono sempre più il medico dell'emergenza 118 addirittura escluso. Siamo alla follia più totale! Se le Istituzioni Regionali, Nazionali, la Dirigenza "che decide nei tavoli esclusivi", ha deciso di fare a meno della competenza dei medici del 118 allora dovrebbero avere il coraggio di dichiararlo pubblicamente e non a nascondersi dietro ai soliti giochetti di potere! Vorrei ricordare che siamo stati gli unici che sul territorio non abbiamo lasciato nessuno indietro.Lo continuiamo a fare anche oggi! Siamo passati da essere eroi ad inutili competenze delle quali ne possiamo fare volentieri a meno, senza che i cittadini ne siano informati. Se nel breve periodo non ci saranno decisioni congrue del governo nazionale, delle istituzioni regionali, provinciali e comunali, proclameremo lo stato di agitazione dei medici emergenza 118 S.A.U.E.S. Invito rivolto ovviamente a tutti i medici dell'emergenza 118 e a tutte le OS che condividono la nostra proposta. Ormai siamo stufi di continuare a coprire le mancanze di tutti e non vogliamo più fare da parafulmini a nessuno, tanto meno a chi è rimasto da sempre , comodamente dietro un telefono.