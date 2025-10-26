Saverio è tornato alla Casa del Padre

Nel pomeriggio di oggi ci ha lasciato a soli 17 anni, per un male incurabile, il giovane Saverio Lomolino. Tutta la città si stringe attorno alla famiglia che con coraggio e forza ha affrontato e lottato per Saverio e con Saverio affinché l'esito non fosse quello che oggi, purtroppo si è compiuto.Rimarrà nel ricordo di tutti la telefonata ricevuta da Saverio da Papa Francesco, l'amore che Saverio aveva per lo studio tanto che, malgrado lo stato di salute, non volle mancare al suo primo giorno di scuola al Liceo Scientifico dove fu accolto con amore dai suoi amici, dalla Dirigenza Scolastica, dai Professori e dalla Amministrazione comunale.Tutta la Redazione di Trani Viva si stringe attorno alla famiglia. Seguiranno le informazioni sui funerali.