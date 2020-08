Saverio Fucci: «Più sviluppo e più occupazione per la Puglia con Raffaele Fitto»

Rappresentante del centro destra al consiglio comunale di Andria ed alla provincia Barletta Andria Trani, l'imprenditore agricolo e del settore del wedding, il commercialista Saverio Fucci, ha deciso di raccogliere la sfida di Raffale Fitto e di candidarsi nella sua lista per il consiglio regionale con "La Puglia domani"."Le tante occasioni perse durante i lunghi anni prima a guida di Nichi Vendola e poi con Michele Emiliano, rappresentano plasticamente la sconfitta di un centro sinistra incapace di raccogliere le istanze provenienti dal mondo produttivo.Proprio le ultime vicende dell'esecutivo regionale, con amministratori incapaci di proiettare la Puglia verso le sfide contemporanee, sono le dimostrazione che il disegno prefigurato da Michele Emiliano non ha sortito alcun effetto sperato: basti per tutti considerare quanto avvenuto per la xylella o per i progetti mancati che dovevano essere finanziati con il PSR, che tanti danni hanno causato alla nostra agricoltura.La mancanza di una vision sulle scelte più importanti per la nostra regione le stiamo pagando a caro prezzo. Il batterio killer dell'ulivo giunto a lambire il barese, a causa di un attendismo esasperato e di pratiche colturali che non hanno alcuna attinenza con la nostra condizione pedoclimatica, sono lì a testimoniare questa clamorosa sconfitta che ha portato una delle regione europee più olivetate, piuttosto che confrontarsi sulle sue indubbie qualità olivicole di primissimo piano, ha dovuto rincorrere azioni assolutamente inefficaci dagli effetti placebi.E' tempo di cambiare passo, di dare fiducia e consenso al centro destra, al disegno di Raffaele Fitto, del suo programma di governo, fatto di concretezza, riscontri con il territorio e soprattutto azioni che sapranno portare alla Puglia lo sviluppo sotteso ai programmi europei d'investimento e di attuazione.Sono sicuro che la squadra di governo che sosterrà Raffaele Fitto saprà superare i problemi che attanagliano oggi la Puglia, ricercando le giuste soluzioni, capaci di dare quell'atteso sviluppo economico e progresso sociale".