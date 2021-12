Scambio di giocattoli usati al Parco Santa Geffa nel giorno di Santo Stefano

Riutilizzare i giocattoli che non si usano più e scambiarli con altri bambini. Tutto questo sarà possibile domenica 26 dicembre nel parco di Santa Geffa che in queste festività natalizie sta accogliendo famiglie e piccini nel bellissimo villaggio di Babbo Natale.Il giorno di Santo Stefano, immersi nella natura, si potrà partecipare al mercatino del giocattolo usato. Scambiare i propri giochi con quelli di altri bambini è un semplice gesto, ma denso di significato: i piccoli possono donare una parte di sé agli altri e condividere con i loro coetanei ricordi ed esperienze.Inoltre, sempre a partire dalle 10.30, i bambini potranno visitare la casa di Babbo Natale, partecipare alla tombolata degli elfi, visitare il presepe nell'ipogeo di Santa Geffa ed essere protagonisti di un laboratorio natalizio. Tante attività, dunque, per trascorrere in armonia il 26 dicembre.Per info e prenotazioni: 3283057259/3206745968.