Scavalca il cancello della Villa comunale e resta infilzato, ferito un ragazzino

Trani - venerdì 22 agosto 2025 21.17
Momenti di paura nella serata di oggi nella villa comunale di Trani, dove un ragazzino si è ferito alla coscia nel tentativo di scavalcare il cancello posteriore della villa, chiuso al pubblico. Il giovane, nel tentativo di entrare attraverso un varco non accessibile, si è infilzato accidentalmente sulla lancia del cancello metallico.

Sul posto è prontamente intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi. Fortunatamente le condizioni del ragazzo non sono apparse gravi, ma l'episodio ha suscitato molta preoccupazione tra i presenti e sui social.

A rilanciare l'accaduto è stata una cittadina che in un post pubblico ha sollevato una questione ricorrente: «Perché non aprire l'ingresso posteriore con gli stessi orari dell'altro accesso?», ha scritto, chiedendo maggiore attenzione alla sicurezza e alla gestione degli spazi pubblici.
