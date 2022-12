Scomparsa della giovane studentessa, la scuola organizza un momento di raccoglimento nella biblioteca comunale

A seguito della prematura scomparsa della giovane studentessa morta in casa, il Liceo De Sanctis, sua scuola di appartenenza, ha deciso di organizzare un momento di riflessione nella biblioteca comunale. Nour, questo il suo nome, frequentava il primo anno.«Nella giornata del 28 novembre scorso è deceduta precocemente una nostra giovanissima studentessa. In questa circostanza tanto dolorosa, l'intera comunità scolastica intende fortemente esprimere la propria vicinanza alla famiglia, ai compagni di scuola e agli insegnanti di Nour stringendosi in una sentita riflessione presso la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "G. Bovio", il 5 dicembre, alle ore 16.30. Ciascuno studente - in forza delle proprie convinzioni - potrà dedicare l'ultimo saluto a Nour».