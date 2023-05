Screening diabetici gratuiti sabato 13 maggio

Ulteriore iniziativa: riprendono sabato 13 maggio 2023 (ore 9.00 - 12.30) gli screening diabetici gratuiti.Croce Bianca e Lions Club Trani Ordinamenta Maris, confermano, presso la sede di Via E. Fusco n. 57, le attività di screening diabetici gratuiti, rivolte a persone che si presenteranno a digiuno.Si invitano gli interessati a prenotarsi, recandosi personalmente, giovedì 11.05.23, ore 17.30-19.00, presso la segreteria della Croce Bianca, fornendo i propri dati (nome, cognome e numero di cellulare) e ritirando contestualmente la ricevuta di prenotazione (dato il tempo necessario per lo screening saranno registrate non più di 40 persone). Tale ricevuta dovrà essere presentata il sabato mattina all'ora indicata recandosi digiuni al test. Si prega di attenersi strettamente alle indicazioni soprariportate.