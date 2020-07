Scuola Baldassare, al via i lavori di rifacimento della palestra

Scuola Baldassarre, al via i lavori di rifacimento della palestra.Un intervento atteso con impazienza da alunni e genitoriDi Giovanni RoncoC'è voluto un vero e proprio grande lavoro di squadra, con le sollecitazioni del preside Marco Galiano e dei mezzi d'informazione, noi di Traniviva in particolare, la buona volontà di docenti di educazione fisica e alunni ( che per un anno hanno fatto ginnastica all'aperto ) ed ora l'impegno effettivo dell'amministrazione comunale, specie nella persona dell'assessore ai Lavori pubblici, Mimmo Briguglio, per avviare i lavori di ristrutturazione della palestra coperta della scuola di piazza Dante.Con le varie sinergie in campo, da quelle della scuola stessa a quelle istituzionali, con l'impegno preso a gennaio, ed ora mantenuto, dal sindaco Bottaro, in sede di Rendicontazione della scuola Baldassarre, si raggiunge un obiettivo "rincorso" per anni, per la salute e la completezza della vita scolastica dei ragazzi.Nel sopralluogo mattutino di ieri, l'assessore Briguglio ha potuto già constatare, insieme al Dirigente Galiano, l'avanzamento dei lavori stessi che ora procederanno con ripitturazione delle pareti e rifacimento del manto pavimentale in gomma, utile per l'attività sportiva dei ragazzi.Un momento di soddisfazione che si vuol condividere idealmente con alunni e genitori, ancora lontani fisicamente ora per la pausa estiva, prima per il blocco delle lezioni, ma sempre attenti nel seguire l'evolversi delle sorti della propria scuola, specie attraverso gli organi d'informazione, più che mai utili in questo momento.