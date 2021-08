Scuola Baldassarre, domani il sorteggio delle classi prime nel rispetto della trasparenza e legalità

«Non sono in molti a sapere che le scuole non chiudono mai. Infatti, nel calore di questi giorni di piena estate, alla "Baldassarre" abbiamo incontrato e ascoltato tanti genitori delle future "prime", abbiamo cercato di porre le fondamenta per un percorso che potesse partire sotto i migliori auspici per tutti. In molti casi ci siamo riusciti, le classi che stanno prendendo forma rispettano i criteri di eterogeneità che il Consiglio di Istituto ha posto come indispensabili per realizzare in maniera uniforme la nostra offerta formativa. Per dare a tutti e ad ognuno le medesime opportunità di successo». A parlare è il dirigente scolastico della scuola media Baldassarre, Marco Galiano.«Inutile nasconderlo, per alcuni aspetti peculiari della nostra proposta o per alcune sezioni la richiesta è andata al di là delle oggettive capacità di accoglienza delle classi della nostra, come di qualsiasi altra, scuola. Non abbiamo intenzione di creare classi che vadano oltre il numero di alunni previsti dalle normative vigenti, emergenziali e non.Volendo, quindi, dare a tutte e a tutti le medesime opportunità e cercando di mantenere il livello di trasparenza che ci è proprio, provvederemo a sorteggiare la composizione delle classi che presentano ancora un numero di richieste superiore ai numeri consentiti.Lo faremo pubblicamente, ma nel rispetto delle normative emergenziali vigenti: sarà il massimo organo rappresentativo di ogni istituzione scolastica, il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della nostra comunità educante, ad effettuare il sorteggio, il prossimo 12 agosto.Le classi che ne scaturiranno, legate ai criteri di inclusione, di equilibrio di genere e di formazione pregressa, nella loro diversità, vero motore di un'offerta formativa di qualità, manterranno un'uniformità tale da evitare la formazione di classi di livello differente. Sarà poi il percorso di ogni alunna e di ogni alunno a caratterizzarne le peculiarità e le differenti caratteristiche. Nel rispetto della normativa vigente, le classi non saranno pubblicate sul sito web della scuola. Siamo certi che questo atto di trasparenza e di maturità consoliderà il patto di corresponsabilità educativa tra la scuola Baldassarre e le famiglie degli alunni».