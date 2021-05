Scuola D'Annunzio, piantumate 75 piantine in villa comunale

Continuano proficuamente le attività di collaborazione tra il Comune di Trani e le scuole cittadine. In questo caso si tratta del III Circolo Didattico "D'Annunzio" che ha coinvolto i bambini della scuola Primaria e dei bambini cinquenni della scuola dell'Infanzia in una iniziativa di gran valore simbolico ma con risvolti di carattere pratico, sui temi della sostenibilità ambientale.Infatti martedì 18 maggio, a partire dalle ore 9,00 ed in tre turni di presenza diversi, in modo da rispettare le norme anticovid in vigore, i bambini, seguiti dalle loro insegnanti, si sono recati in Villa Comunale per piantumare ben 75 piantine donate dalla Scuola D'Annunzio alla Villa Comunale di Trani. L'iniziativa, come detto rientra nell'ambito di un laboratorio di giardinaggio che ha visto coinvolti circa 150 alunni in un percorso educativo finalizzato a trasmettere ai ragazzi i principi del rispetto dell'ambiente e della Natura.I bambini con le piantine donate e con l'assistenza delle loro insegnanti e dei giardinieri della Villa Comunale, coordinati dal responsabile Pinuccio Merra, hanno allestito e reso bella e colorata una aiuola della nostra preziosa Villa Comunale.Una bella iniziativa fortemente voluta dal Sindaco Amedeo Bottaro che ha delegato l'assessore Raffaella Merra ed il Consigliere Comunale Michele di Gregorio affinchè coadiuvassero la insegnante Patrizia Russo, delegata dal Dirigente scolastico Salvatore Citino, per l'organizzazione della stessa.