Scuola "De Amicis", una festa per la prima campanella

La comunità scolastica del 1° Circolo Didattico "De Amicis" di Trani è lieta di annunciare la "Festa dell'Accoglienza" della Scuola Primaria, che si terrà lunedì 15 settembre 2025 nel cortile ovest dell'edificio scolastico. Il tradizionale appuntamento dedicato ai bimbi delle classi prime, giunto quest'anno alla 13° edizione, avrà inizio alle ore 8.50. Come di consueto, il personale scolastico sarà riunito per accogliere in modo festoso i piccoli alunni iscritti alle classi prime, i quali effettueranno il loro primo ingresso nella scuola dell'obbligo, avviando la fase più importante della loro vita scolastica, che li vedrà crescere piano piano fino a diventare giovani e cittadini responsabili.Il "De Amicis" con tale festa intende celebrare anche l'inizio della serena e proficua collaborazione tra scuola, alunni, famiglie e territorio, che si protrarrà per tutto il quinquennio della scuola primaria, favorendo il raggiungimento dei migliori risultati in termini di profitto scolastico e di crescita personale. Il Dirigente scolastico Paola Valeria Gasbarro, insieme ai docenti delle classi prime, accoglierà genitori e alunni, ai quali saranno distribuiti i cappellini della scuola; interverrà per i saluti istituzionali e per porgere i personali auguri di buon inizio la Presidente del Consiglio di Circolo del "De Amicis" Marta di Filippo.