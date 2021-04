Scuola, il Governo pensa di impugnare l'ordinanza di Emiliano

Il Governo sta valutando di impugnare l'ultima ordinanza firmata dal presidente Michele Emiliano riguardo il tema scuola. A confermarlo il presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi, che lo ha ammesso in conferenza stampa nel tardo pomeriggio di giovedì 8 aprile: «Ci stiamo pensando, ma non abbiamo ancora preso una decisione» ha dichiarato.Secondo quanto riportato da "Il foglio", una pratica in merito sarebbe sul tavolo del sottosegretario Roberto Garofoli. Il provvedimento del governatore della Puglia potrebbe andare contro il decreto emanato dall'esecutivo, che aveva vietato ai presidenti di Regione di emettere ordinanze restrittive per chiudere le scuole.Emiliano, con le disposizioni emesse fino al 30 aprile, si è adeguato alle misure del Governo, lasciando sempre la libertà alle famiglie di scegliere fra la didattica in presenza e quella a distanza, che deve essere garantita dalle istituzioni scolastiche.