Scuola, la campanella in Puglia suonerà lunedì 20 settembre

In Puglia la campanella dell'anno scolastico 2021-2022 suonerà lunedì 20 settembre. Con le lezioni che finiranno giovedì 9 giugno 2022.



Le vacanze di Natale si protrarranno fino a domenica 9 gennaio 2022 (ripresa il 10 gennaio).



Le vacanze di Pasqua, inizieranno da giovedì 14 aprile e finiranno martedì 19 aprile 2022 (compresi).

Tra le altre feste che faranno saltare giorni di scuola anche quella di Ognissanti (il 1° novembre è un lunedì, qualcuno allunga il ponte al 2 novembre, per la commemorazione dei defunti); così come il 25 aprile (Festa della Liberazione, ancora lunedì); niente da fare per il 1° maggio (è domenica); il 2 giugno, invece, cade di giovedì.