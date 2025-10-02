Nuovi bus Amet
Segnalazione dei residenti, risposta in 24 ore: torneranno i bus in zona Matinelle

Dopo l'appello per i disagi legati ai lavori sul Ponte Lama, Il Sindaco Bottaro avvia l'iter di attivazione di un servizio AMET temporaneo: "L'ascolto dei cittadini è la nostra priorità"

Trani - giovedì 2 ottobre 2025 20.45
Non sono passate nemmeno 24 ore dall'appello dei residenti del complesso Matinelle in via SS.16 Adriatica 46, da noi pubblicato lo scorso 01 ottobre, che l'Amministrazione Comunale si è subito attivata per dare una risposta concreta e rapida ai cittadini. L'appello in questione è stato lanciato dai residenti della zona di San Giovanni / Matinelle a Trani che si trovano in grave difficoltà a causa della sospensione della loro fermata dell'autobus extraurbano (STP Cotrap).

La fermata è stata soppressa per permettere i lavori di restauro del Ponte Lama, ma questa decisione ha di fatto isolato numerose famiglie, studenti e lavoratori, interrompendo il loro collegamento fondamentale con il centro città, le scuole e i luoghi di lavoro. Per ovviare al problema, i residenti stessi proponevano una soluzione pratica: deviare temporaneamente il percorso degli autobus urbani (AMET) per coprire la loro zona, replicando un servizio simile a quello già attivo in estate per i lidi, almeno fino alla conclusione dei lavori al ponte.

L'appello è stato subito recepito dall'Amministrazione che di concerto con la dirigenza di AMET, ha immediatamente avviato l'iter per predisporre un servizio di trasporto urbano che possa servire la zona interessata, almeno fino a quando non termineranno i lavori di consolidamento del Ponte Lama.

A confermarlo, incaricata direttamente dal Sindaco Amedeo Bottaro di seguire la questione, è l'assessora di competenza, l'avv. Cecilia Di Lernia, che senza giri di parole ha dichiarato: "Riteniamo, e faccio mio il pensiero del Sindaco Amedeo Bottaro, che la richiesta sia legittima e debba essere necessariamente accolta, attesi i gravi disagi che i cittadini devono sostenere per la chiusura del Ponte Lama. L'intera Amministrazione è convinta che la via maestra del 'buon governo' sia il dialogo che parta dall'ascolto delle istanze dei concittadini, ancorché ci arrivino tramite i redazionali della stampa locale ai quali questa Amministrazione vuole dare il giusto peso ed una doverosa attenzione, ritenendole preziose sentinelle del territorio."

Questa Redazione, che non ha mai lesinato di pungolare chi amministra questa Città dando voce alle segnalazioni dei tranesi , non può che che apprezzare le parole dell'Assessore Cecilia Di Lernia, così come la pronta risposta dell'intera Amministrazione. Un intervento che dimostra attenzione verso le istanze della cittadinanza, anche a fronte, questo va detto, di una fitta agenda quotidiana densa di priorità spesso complesse e delicate, non sempre riferibili o pubblicizzabili per doveroso rispetto della dignità e della privacy delle persone coinvolte.
