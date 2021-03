Selezioni pubbliche Amiu, rinvio a data da destinarsi

Per le selezioni pubbliche Amiu spa, arriva oggi l'avviso per il rinvio delle prove scritte."Amiu spa comunica - si legge sul sito dell'Azienda - che in ossequio a quanto previsto dall'art. 24, punto 1, del Dpcm emanato il 02/03/2021, il calendario delle prove selettive, revocato con precedenti avvisi relativamente del 05/12/2020 e del 21/02/2021, non potrà essere rideterminato, e pertanto va considerato rinviato a data da destinarsi" a firma dell' Amministratore Unico, ing. Gaetano Nacci