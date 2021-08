Semaforo "a penzoloni" all'incrocio di Capirro: nessun testimone delle cause del probabile impatto con un automezzo pesante

Vistosamente danneggiato e pericolante il semaforo che ordina il traffico al trafficatissimo incrocio fra via Sant'Annibale Maria di Francia e via Duchessa d'Andria: si sarà trattato probabilmente di un camion (ne circolano numerosi di enorme stazza in quel punto) che nel corso di una manovra potrebbe aver "agganciato" l'impianto luminoso, ma si tratta solo di una ipotesi. La luci della segnaletica penzolano pericolosamente, danneggiate evidentemente da un impatto con un mezzo, cosa che però al momento non ha testimoni.La segnalazione è stata inviata anche al Comando della Polizia Locale: in zona dovrebbero esserci delle telecamere (esisteva quella dell'autovelox fino a qualche tempo fa) attraverso le quali poter risalire all'accaduto.