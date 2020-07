Sempre più "speciali", le sorelle non vedenti raggiungono il traguardo della laurea

Appassionate di musica, arte e poesia: non vedenti dalla nascita, si sono laureate nello stesso giorno ed a pieni voti le gemelle tranesi Maria Pia e Federica Paradiso, 21enni appassionate di cultura. Ma soprattutto delle vita: impegno prima di tutto, e studio costante nella facoltà di "Scienze turistiche" presso l'università telematica "Pegaso". Maria Pia ha scelto di scrivere una tesi in Storia dell'architettura, con tema "L'architettura barocca meridionale: itinerari nel barocco salentino e siciliano", relatore il prof. ing. Enrico Leccisi; Federica, invece, ha scelto la sociologia del turismo, con una tesi su "La dimensione sociale del turismo: il sistema turistico in Puglia", con il prof. Massimo Trotta.Dopo anni di fatica e sacrificio, con l'insostituibile apporto della famiglia, anche per loro è arrivato questo importantissimo traguardo. Nonostante le mille difficoltà incontrate in tutto il percorso scolastico, grazie alla tenacia e al supporto della famiglia, della mamma Nicoletta, del papà Nino, dei fratelli minori Giuseppe e Francesca, le studentesse hanno realizzato il loro sogno diventando dottoresse. Ad oggi il percorso universitario non si ferma, ma proseguirà con l'iscrizione alla specialistica, probabilmente con nuovi orizzonti: Federica e Maria Pia conoscono diverse lingue, dall'Inglese allo Spagnolo, dal Tedesco al Francese, e attraverso i sistemi Brail e Jaws sono riuscite a percorrere tutte le tappe scolastiche senza mai fermarsi: dalle elementari alla De Amicis, con le maestre Lucia Franco e Annamaria Leandro, alle scuole medie alla Baldassarre, e poi il Liceo De Sanctis socio economico per Federica e l'Itc Aldo Moro per Maria Pia, sempre precise e attente agli insegnamenti dei docenti, sempre circondate da amici.Poi l'Università: "Da piccola volevo fare l'avvocato" dice Federica, "Io la teologa" aggiunge Maria Pia. Poi le strade prendono sentieri diversi, e la scelta di una facoltà che unisce arte e storia, ma anche economia, intorno alle bellezze della nostra terra. E insieme allo studio, ecco le passioni: Federica canta in maniera strepitosa, Maria Pia scrive poesie (entrambe pubblicano con successo i loro lavori).Federica e Maria Pia, non vedenti dalla nascita, guardano il mondo insieme a noi. E ci mostrano altre bellezze, che noi da soli non riusciamo a vedere.