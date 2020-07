Senza anziani non c'è futuro, Auser Trani si unisce all'appello della comunità Sant'Egidio

"Senza anziani non c'è futuro". Anche noi di Auser Trani aderiamo all'appello "Senza anziani non c'è futuro" diretto a ri-umanizzare la nostra società. Siamo, infatti, preoccupati della situazione degli anziani durante la pandemia del Covid-19: durante questa fase, spesso gli anziani sono stati considerati solo dei numeri ed ha preso piede la possibilità di "sacrificarli". Nella logica dei diritti dell'uomo, questa situazione è inaccettabile.Da anni ci occupiamo di favorire l'invecchiamento attivo e ci prendiamo cura dei nostri nonni. L'apporto degli anziani è fondamentale nella nostra società perchè rappresentano una risorsa importante per noi.Per questo abbiamo deciso di promuovere la campagna "Senza anziani non c'è futuro" della Comunità di Sant'Egidio a cui Auser ha aderito a livello nazionale. La campagna è diretta a ribadire con forza i principi della parità di trattamento e del diritto universale alle cure, affinché si cambi atteggiamento e gli anziani e le persone più fragili non siano considerate un peso.Nella nostra sede in via Barisano da Trani n.28 e presso il Centro Polivalente per anziani Villa Guastamacchia in Via Sant' Annibale Maria di Francia n.41 è possibile firmare per aderire all'appello. Inoltre, organizzeremo una serie di incontri ed iniziative su questa tematica.