Serate estive tra fede e cultura con l'Azione Cattolica diocesana

Dal 9 marzo 2020 la vita del mondo è cambiata, tutti sentono il desiderio di tornare ad una vita piena, perciò il Settore Adulti dell'Azione Cattolica diocesana desidera proporre un'iniziativa estiva, con la visita in alcuni luoghi delle città di Bisceglie, Trani e Barletta, da riscoprire con gli occhi della fede.Le belle serate estive permetteranno a tutti di passeggiare all'aperto e soprattutto saranno l'occasione per ritrovarsi in e rinvigorire le relazioni di fraternità tanto provate in questo tempo. L'iniziativa è aperta a tuttiai vicepresidenti del Settore Adulti: Maria Lanotte e Gianfranco Cuna, che provvederanno ad inserire i nomi nele dove verranno anche date tutte le indicazioni e gli aggiornamenti per ogni serata.Per evitare assembramenti, i partecipanti sono pregati di presentarsi indossando la propria mascherina protettiva, mantenendo le distanze prescritte e attenendosi alle indicazioni date dagli organizzatori per la sicurezza di tutti.Maria Lanotte 3296020983Gianfranco Cuna 3485484289