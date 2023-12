Sere d'incanto, due concerti di Natale il prossimo fine settimana

Continuano gli eventi della Rassegna natalizia Sere d'incanto 2023 al Polo Museale Diocesano di Trani con due concerti: il primo Sabato 16 Dicembre alle ore 20,30, nella Corte del Polo Museale, il Concerto di Natale dell'Orchestra Giovanile Terra D'Ofanto ed il Coro Voci Bianche dell'Istituto Comprensivo Garibaldi Leone di Trinitapoli, in cui circa ottanta elementi, in perfetta armonia, delizieranno il pubblico con le più famose canzoni di Natale in una serata magica. Ingresso libero.Il secondo concerto del coro polifonico Polimniae Voces è previsto. Domenica 17 dicembre alle ore 19,30 sempre nella Corte del Polo Museale. Il coro proporrà molto più di un semplice concerto natalizio: "Notte di luce, Notte di note" è un concerto pensato per celebrare il periodo più magico dell'anno, ma anche per emozionarsi e lasciarsi trasportare dalle dolci note dei più bei brani della tradizione natalizia che mai come in questo particolare momento, possono infondere luce di fiducia e rinnovata speranza. La direzione del coro è affidata a Bartolomeo di Lernia e tra le voci soliste figurerà quella di Ivano Curci, voce principale. L'accompagnamento musicale sarà a cura di Francesco De Mango all'organo e di Nicola Frisi al violino. A presentare i brani e guidare gli astanti nell'ascolto, Nicola Quinto. Ingresso libero.La rassegna Sere d'incanto 2023 è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Caffetteria del Museo - Ultimo Caffè e Mancini Service.