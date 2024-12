Sere d'incanto, i prossimi appuntamenti in programma

E' partita la nuova programmazione della Fondazione S.E.C.A. nel Polo Museale di Trani che si veste di magia e apre le porte dei suoi musei per regalare ai visitatori un'esperienza unica, tra capolavori d'arte, mostre esclusive e attività dedicate a tutta la famiglia. Il periodo più atteso dell'anno è finalmente arrivato: "il Natale", che con la sua inconfondibile atmosfera, si prepara a riscaldare i cuori e ad unire le persone sotto luci scintillanti, tradizioni e meraviglie. In tal senso la nuova programmazione, ricca di eventi e iniziative inserite nella Rassegna "Sere d'Incanto 2024" giunta alla 10° edizione, per tutto il periodo delle festività natalizie terrà compagnia agli amanti della storia, dell'arte, dello spettacolo e della musica.Quest'anno la magia del Natale si irradia in tutta la rete museale per esaltare ancor di più il ricco patrimonio storico-artistico del Polo Museale di Piazza Duomo che sarà il fulcro pulsante delle iniziative e l'anima del centro storico cittadino, esattamente al fianco della splendida Cattedrale. Concerti, spettacoli musicali e teatrali, senza mai dimenticare che i protagonisti del Natale sono proprio i bambini, infatti per i più piccoli sono previsti laboratori didattici creativi a tema natalizio per ritrovare momenti di gioia e di qualità da passare con gli amici del cuore.Giovedì 12 dicembre ore 17,00 sarà la volta del laboratorio "DIY Christmas Craft" per bambini a partire dai 4 anni che, con materiali inutilizzati e riciclati, daranno vita a simpatici addobbi natalizi in un'atmosfera magica fatta di musiche natalizie, colori e profumi che solo il Natale sa donare. Posti limitati e prenotazione telefonica obbligatoria. Quota di partecipazione € 6,00. Possibilità di "ticket merenda" ad € 3,00 da consumarsi presso la Caffetteria del Museo.Mercoledì 18 dicembre ore 20,30 la Corale Polifonica "Michele Cantatore" diretta dal M° Angelo Anselmi si esibirà eseguendo i classici canti natalizi in un evento musicale che racchiude tutto lo spirito del Natale. Il coro si è esibito negli scorsi anni in diverse città italiane come Roma, Ortona, Ferrara, Bologna e rappresenta un'eccellenza del panorama corale pugliese. Ingresso libero con prenotazione posto numerato obbligatoria su www.eventbrite.it. Possibilità di "ticket aperitivo" ad € 5,00 presso la Caffetteria del Museo, con prenotazione allo 0883.582470.Giovedì 19 dicembre alle ore 17,00 la Fondazione S.E.C.A. ripropone uno dei momenti più attesi dai più piccoli (a partire dai 6 anni): il laboratorio di scrittura creativa "Lettera a Babbo Natale". Tradizionale laboratorio di grande successo in cui i bambini potranno imprimere i propri pensieri e desideri in una lettera a Santa Claus utilizzando le macchine per scrivere della collezione della Fondazione S.E.C.A. per poi imbucarla nella magica cassetta postale collocata, per l'occasione, nella Corte del Polo Museale. Posti limitati con prenotazione telefonica obbligatoria. Quota di partecipazione € 6,00. Possibilità di "ticket merenda" ad € 3,00 da consumarsi presso la Caffetteria del Museo.Giovedì 2 gennaio alle ore 17,00: una novità al Polo Museale, il "Museum Christmas Show", teatro di narrazione con i pupazzi. Lo spettacolo simpatico e coinvolgente è rivolto ad un pubblico di famiglie e bambini dai 3 anni in su, a cura di MaDiMù Associazione Culturale. Prenotazione telefonica obbligatoria. Quota di partecipazione € 5,00. Possibilità di "ticket Popcorn" ad € 4,00 da consumarsi presso la Caffetteria del Museo.Venerdì 3 gennaio alle ore 20,30 il Polo Museale di Trani darà il benvenuto al 2025 con il classico "Gran Concerto di Capodanno" del "Quintetto d'Archi Gershwin", diretto dal M° Fabrizio Signorile, in cui verranno eseguiti i Valzer e le Polke di J. Strauss. Prenotazione posto numerato obbligatoria € 15,00 su www.eventbrite.it. Dopo il concerto, la Fondazione S.E.C.A. saluterà gli ospiti con un brindisi di benvenuto al nuovo anno con panettone e spumante.Sabato 4 gennaio alle ore 17,00 si prosegue con un altro laboratorio di scrittura per ragazzi e adulti dal titolo "I Buoni propositi". Le macchine per scrivere della Fondazione S.E.C.A. tornano protagoniste per permettere ai partecipanti di scrivere una lettera a cuore aperto a se stessi in cui esprimere i propri obiettivi per il nuovo anno appena iniziato. Posti limitati e prenotazione telefonica obbligatoria. Quota di partecipazione € 6,00. Possibilità di "ticket merenda" ad € 3,00 da consumarsi presso la Caffetteria del Museo.Domenica 5 gennaio alle ore 20,30, nella Sala Conferenze del Polo Museale, il comico Renato Ciardo chiuderà la programmazione della 10° edizione di "Sere d'Incanto" con la famosissima "Tombolata scostumata" a premi in compagnia dell'artista Giuliano Ciliberti, tra gag esilaranti e intervalli musicali, tutto all'insegna della pugliesità. Prenotazione posto numerato obbligatoria € 10,00 su www.eventbrite.it . Possibilità di ticket "Tombola!!" ad € 10,00 da consumarsi presso la Caffetteria del Museo con prenotazione allo 0883.582470. La rassegna è in collaborazione con Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Gemitex e Caffetteria del Museo Ultimo Caffè. Durante il periodo natalizio e fino al 31 gennaio 2025 sarà possibile visitare la Mostra d'Arte figurativa "Frisone e le notti di Fullen" (ingresso libero nella Corte del Polo Museale di Trani), un omaggio alla personalità artistica di Ferruccio Francesco Frisone, la cui vicenda biografica si è intrecciata con il dramma della Seconda Guerra Mondiale e dell'internamento vissuto nel Reich da 600.000 militari italiani all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943. Per maggiori info e prenotazioni tel. 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it .