Serie di furti in appartamento a Trani: ladri in azione in pieno giorno in via San Gervasio

Nelle ultime settimane sono stati perpetrati una serie di furti in appartamento a Trani, tutti nella centralissima via San Gervasio. I ladri che agiscono prevalentemente in ore diurne hanno svaligiato fino a questo momento cinque appartamenti diversi portando via principalmente oggetti preziosi e soldi.Il modus operandi è sempre lo stesso: i malviventi s'introducono nell'abitazione delle vittime con una chiave bulgara entrando direttamente dalla porta principale, fornendosi di fiamme ossidriche e flex per aprire casseforti o porte. L'ultimo episodio è avvenuto questa mattina dove sono stati visti in due travestiti da turisti con tanto di trolley al seguito.Gli episodi sono stati tutti regolarmente denunciati alle forze dell'ordine.