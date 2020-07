Settimana medievale, in scena a Trani la 15esima edizione

XV° edizione de "La Settimana Medioevale". Dopo un'attenta analisi per l'emergenza covid-19, siamo giunti alla conclusione di portare avanti la manifestazione con coraggio e con le dovute prescrizioni da parte del DPCM. Per questo, abbiamo pensato di portare La Settimana Medioevale all'interno del Palazzo Beltrani, con il direttore Niki Battaglia, che ci ha accolto con piacere insieme a un ricco programma di eventi. Sarà un evento gratuito ma si potrà accedere su prenotazione visitando il sito di palazzo Beltrani o recandosi direttamente alla biglietteria affinché venga registrata la presenza come richiesto dal DPCM.Sicuramente sarà una manifestazione diversa in tutti i sensi, ma ricco di iniziative tra storia e Cultura. L'associazione Culturale Trani Tradizioni dal 13 agosto allestirà alcune sale del palazzo con una mostra medioevale e dal 21 al 23 agosto Sergio, Marianna, Elisa e Rosa accoglieranno i visitatori e racconteranno la storia. Dopodiché, ci saranno i festeggiamenti e le nozze di Re Manfredi, con odalische, balli medioevali, canti, giochi e giocolieri. Come novità quest'anno abbiamo due volti nuovi che impersoneranno Re Manfredi ed Elena Comneno che sono; Francesco Giuseppe Larosa, 21 anni, di Trani, laureando in Filosofia all'Università degli studi di Bari, appassionato di Storia e materie umanistiche per cui ha partecipato a diversi progetti. Appassionato di storia e materie umanistiche. Dedica il tempo libero alla lettura, ama gli animali e ha una grande attrazione verso i corpi celesti con un occhi di riguardoper la Luna. Arriva dall'Albania come la vera principessa Elena Comneno, ed è Kejvi Cepele di Fier ma residente a Trani, 27 anni, laureata con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche, lavora attualmente presso Progetto Udito S. A. S sede Bisceglie come Tecnico Audioprotesista. Le piace il canto, la recitazione, il teatro, leggere, visitare e fotografare nuovi posti.Rispettando tutte le norme sanitarie del DPCM, vi aspettiamo a palazzo Beltrani.