Settore enologico: alla scoperta dei vini rossi più amati dagli appassionati

Le caratteristiche principali del vino rosso

Dal Bordeaux all'Etna: tutti i vini rossi più amati

Ilsi conferma uno dei prodotti vinicoli più amati da tantissimi appassionati, come testimoniato anche dal trend di vendite positivo registrato sul mercato, sia per quanto riguarda le proposte italiane che quelle estere.La composizione così eterogenea della domanda è determinata soprattutto dalle possibilità offerte dalle, che permettono di scoprire sempre nuovi sapori grazie alle tantissime bottiglie in catalogo.In quest'ambito, spicca per esempio la proposta di, che mette a disposizione vini rossi provenienti dalle cantine di tutto il mondo, tutti attentamente selezionati da sommelier certificati.I canali di vendita online, quindi, consentono di trovare con facilità, così come di conoscere tutte le caratteristiche principali dei rossi proposti, grazie a utili approfondimenti e guide all'acquisto dettagliate.La presenza dinel vino rosso lo rende una bevanda dalle caratteristiche antiossidanti. La colorazione tipica delle uve che viene poi trasmessa al vino stesso è determinata invece dagli, presenti nella buccia, sia che l'uva sia rossa che nera.La vendemmia avviene a diversi stadi, secondo le esigenze che portano a raccoglieree i grappoli si pigiano seguendo diverse tecniche, soprattutto tese a preservare le proprietà organolettiche del frutto.Non solo, ma una spremitura troppo energica tenderebbe a conferire al prodotto ultimato anche aromi non precisamente gradevoli, provenienti soprattutto dalla parte più esterna. Tuttavia, le bucce sono indispensabili per la cosiddettae da esse proviene anche l'aroma tipicamente tannico.Temperature mai superiori ai 30 gradi centigradi, aggiunta di alcool etilico in quantità sufficiente e tempistiche di macerazione che arrivano alle due settimane sono i passi fondamentali per rendere il vino unico nel suo genere, assieme a un ulteriore periodo a temperature più basse e allLe classiche botti di legno dove si fa invecchiare il vino, infatti, sono utilizzate principalmente nella creazione di vini rossi che richiedano più tempo e a cui si desidera conferire un, mentre i vini giovani prediligono l'acciaio inox e mantengono il gusto stesso delle uve appena spremute.Da nord a sud, isono apprezzati in tutto il mondo, ma sono altrettanto amate anche etichette internazionali.Guardando alla produzione europea, per esempio, risultano particolarmente richieste le proposte francesi. Un vino rosso emblematico, a questo proposito, è di certo il, realizzato principalmente con uve Cabernet e Merlot e caratterizzato dal colore brillante e dal sapore che ricorda le ciliege e le spezie. Ancheè nella top ten di molti appassionati, specie se interamente realizzato con le uve omonime.Per quanto riguarda i prodotti vinicoli extra-continentali, invece, un punto di riferimento è senza dubbio il, patria d'origine, ad esempio, del celebre al, prodotto nella località argentina omonima, con prevalenza di uve nere Malbec e invecchiato in botti di rovere.Da uve Sirah deriva invece il, ancora un volta invecchiato in botti di rovere rigorosamente francesi. Il gusto è molto corposo e ha i sentori del pepe ma anche della vaniglia.Tornando a concentrarsi sulla produzione italiana, non si può non citare il noto, derivante da uve: con un invecchiamento minimo che supera i 35 mesi, il Barolo è un grande classico molto amato e perfetto con abbinamenti saporiti quali formaggi, tartufo e selvaggina. L'Emilia Romagna è invece la patria principale del, dai sentori dolci e spesso anche gradevolmente frizzante.Il, con i suoi sentori di frutti e spezie, è un evergreen, al pari del pugliese Primitivo del Salento, uno dei vini da meditazione più gettonati.Infine, per quanto riguarda la Sicilia è possibile ricordare il ricercato, ove il gusto minerale del peculiare terreno su cui sorgono i vitigni conferisce a questo vino rosso una varietà olfattiva e gustativa unica nel suo genere.