Sfida del dire e contraddire, anche il Liceo de Sanctis tra gli sfidanti

Con il motto "Logos Dynastes" (che può essere tradotto in estrema sintesi con il concetto di "potere della parola"), gli studenti del terzo anno del Polo Liceale Sylos Fiore di Terlizzi si sono imposti nei "quarti di finale" della III^ edizione nazionale del Torneo della Disputa "Dire e contraddire". La sfida si è tenuta lunedì 17 aprile, nella sede della Camera di commercio di Matera.Il liceo terlizzese, insieme al Liceo Classico Francesco De Sanctis di Trani e al Liceo Classico Leonardo Da Vinci di Molfetta, concorrevano sotto le insegne dell'Ordine degli Avvocati di Trani; mentre i concorrenti di Matera e del Tarantino rappresentavano gli Ordini forensi degli altri due capoluoghi.Il Torneo della disputa "Dire e Contraddire" nasce a Taranto nel 2017 e, il 22 luglio 2020, diviene oggetto del Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Forense ed il Ministero dell'Istruzione.A portare i saluti del Presidente degli avvocati tranesi, Francesco Logrieco è stata la Consigliera dell'Ordine Pia Panessa che, insieme ad una squadra di una quindicina di avvocati tranesi attenti e premurosi, ha fatto sentire gli studenti di Molfetta, Trani e Terlizzi come veri alfieri di una avvocatura che da sempre rappresenta un faro culturale per l'intero territorio.Le frasi che hanno acceso la sfida erano:"Crescat scientia vita excolatur", ossia lascia che la conoscenza cresca, che la vita si arricchisca;Dove non vi è libertà non può esservi legalità.Al termine di una gara tiratissima e con ragazzi che hanno mostrato capacità, cultura e grande impegno, la commissione esaminatrice ha assegnato la vittoria, come detto, agli studenti del Polo Liceale Sylos Fiore di Terlizzi.Questa la squadra vincente:Novelli DonatelloStasi MichelangeloDe Chirico FrancescoDell'Accio VivianaGemmato MariagraziaLe riserveChiapparino IrideMalerba GabrieleGadaleta Chiara.Una gran bella esperienza di dialogo, confronto e dibattito che ora dovrà mostrarsi in tutta la sua qualità alle semifinali che si terranno prossimamente.