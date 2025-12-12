Si è insediata la Consulta comunale per le Pari Opportunità

Si è insediata ufficialmente la consulta comunale per le pari opportunità. Al termine della prima riunione, tenutasi a palazzo di città alla presenza del sindaco, Amedeo Bottaro, del vice sindaco, Fabrizio Ferrante, e dell'assessore al ramo, Lucia de Mari, è stato eletto presidente Patrizia Cormio (già assessore e attualmente consigliere comunale). Le funzioni di vice presidente sono state assunte da Francesca Onesti (Ordine degli architetti PPC Bat). Francesco Barile (Istituto Buon Samaritano) avrà il ruolo di coordinatore e Monalda Balsamo (dipendente comunale) quello di segretario.Fanno parte della consulta anche i consiglieri Luca Morollo e Pasquale De Toma, e, in risposta all'avviso emanato dall'Ente, Antonia Parisi ( Confesercenti Provinciale BAT), Maria Teresa Leone (Ordine degli avvocati di Trani), Raffaella Ardito (Ordine degli ingegneri BAT), Francesca Sorge (associazione Hastarci), Tiziana Mongelli (Fidapa, sezione Trani), Francesca Carbone (associazione Il Colore degli anni) e Grazia Iannone (Arcigay BAT "Le mine vaganti").Questo il commento del presidente Cormio: "Con l'insediamento della consulta comunale per le pari opportunità si apre un nuovo capitolo per la nostra città Il nostro impegno sarà quello di promuovere la cultura dell'uguaglianza e della valorizzazione di ogni persona, senza distinzione di genere, età o condizione sociale. Intendiamo lavorare a stretto contatto con le istituzioni, le associazioni e i cittadini per progettare iniziative concrete che rafforzino la parità in tutti i settori della vita pubblica e privata. La consulta sarà uno strumento di ascolto, confronto e proposta, capace di dare voce a chi spesso rimane ai margini delle decisioni. Ci poniamo obiettivi chiari: sensibilizzazione, educazione e sostegno a chi subisce discriminazioni. La partecipazione attiva e la collaborazione saranno il cuore del nostro operato. Siamo convinti che la parità non sia un traguardo, ma un percorso quotidiano da costruire insieme. Ognuno di noi può fare la differenza e contribuire a una comunità più inclusiva e giusta".Ad aprire i lavori di insediamento della consulta, l'assessore Lucia de Mari: "Le pari opportunità non sono solo un principio, ma una pratica concreta che richiede impegno, ascolto e azioni mirate. Siamo pronti a sostenere e valorizzare il lavoro della consulta, fornendo strumenti, supporto e visibilità alle iniziative proposte. Il nostro obiettivo è costruire una città più equa, dove ogni cittadino possa vivere senza discriminazioni e con pari accesso a opportunità sociali, culturali ed economiche. La collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e cittadini sarà essenziale per raggiungere risultati concreti. Crediamo nel potere del dialogo e della partecipazione attiva. La consulta sarà un luogo di innovazione, proposte e monitoraggio delle politiche di genere. Con spirito di responsabilità e dedizione, intendiamo trasformare le parole in fatti, facendo della parità un valore vissuto ogni giorno".Positivo il commento del sindaco, Amedeo Bottaro: "Desidero sottolineare l'importanza di questa consulta, un organismo fondamentale per promuovere equità, inclusione e rispetto dei diritti di tutti i cittadini. In questi anni abbiamo lavorato per costruire una comunità più attenta alle esigenze di ciascuno, rafforzando politiche di genere e progetti di sensibilizzazione sul territorio. L'insediamento rappresenta non solo un passo avanti, ma un impegno costante verso la parità e la valorizzazione delle diversità. Ringrazio tutti coloro che, con passione e dedizione, contribuiranno anche in futuro alle attività della consulta, certi che il loro lavoro continuerà a generare benefici concreti per la nostra città. La parità non è mai un traguardo definitivo, ma un percorso quotidiano da coltivare insieme, con responsabilità, dialogo e coraggio".