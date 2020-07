“Si vola”: il sindaco incontra il primo “tour team” fondato da travel blogger

Superare questo momento di difficoltà post covid attraverso il turismo. Si è parlato di questo a Trani nella sala Giunta del palazzo municipale. Ad interloquire con il sindaco, Amedeo Bottaro, lo staff (composto anche da una radicata componente tranese) di "Si Vola", il primo "tour team" italiano interamente formato da travel blogger, viaggiatori seriali da centinaia di migliaia di followers.Patria delle "best in travel" più apprezzate dai turisti in questi anni, Si Vola si è imposto in Italia con un primato d'eccellenza nel settore viaggi: è il primo tour operator creato esclusivamente da travel blogger, giramondo professionisti che condividono in rete ogni fase della propria vita on the road, permettendo ai followers di vivere virtualmente le loro personali esperienze di viaggio. E da oggi non solo virtualmente. Si Vola ha stravolto il settore dei viaggi di gruppo con una proposta innovativa: i travel blogger che fanno network e si trasformano per la prima volta in tour operator.Il quartier generale è stato individuato proprio a Trani, città nativa di due soci della Si Vola srl. L'idea alla base è che i viaggi sono quelli frutto della propria esperienza e dell'instancabile voglia di confrontarsi con le diverse culture dando la possibilità ai propri seguaci viaggiatori di vivere esperienze uniche, verso destinazioni esclusive.Il segreto del successo del team di Si Vola sta nella proposta: vengono suggeriti solo tour che i travel blogger organizzano per sé stessi. Tour disegnati da professionisti del viaggio, a certificare la top quality dell'esperienza, road trip mai offerti dai tour operator tradizionali. E l'hashtag #SiVola, utilizzato da chi partecipa ai tour, è già virale sui social.Nei curricula dei famosi travel blogger fondatori di Si Vola non si trovano solo foto e video ma anche campagne di comunicazione, presenze televisive e addirittura alcuni di essi si sono pure cimentati nella scrittura divenendo autori di autentici bestseller come Nicolò Balini, Claudio Pelizzeni, Daniel Mazza e Carlo Laurora. Emanuele Bartolini e Stefano Cantarini invece, gli altri fondatori del tour operator, sono molto conosciuti in rete e grazie alla qualità dei loro video e fotografie condividono le proprie competenze in appositi video-corsi di grande successo sul web. Competenze trasversali e spirito imprenditoriale al servizio dell'unico obiettivo di diventare un tour operator di riferimento per i viaggi di gruppo. Diverse competenze, un unico grande obiettivo: riportare al centro i viaggiatori, le esperienze, i sogni che diventano realtà.L'incontro con i ragazzi di Si Vola è servito ad illustrare ed a descrivere le potenzialità della città per turisti e imprenditori. Il sindaco Bottaro ha descritto le fasi del cambiamento avvenuto negli ultimi 5 anni e le opportunità di investimento previste in quelli a venire con la grande scommessa della candidatura della città a capitale della cultura italiana.