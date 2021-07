Sicurezza nelle campagne: il Comune attiva una convenzione con le Guardie Rurali

Fuochi e fumi, inquinamento, discariche abusive, sono purtroppo ormai cronaca quotidiana. E non soltanto: nelle campagne e nelle periferie accade anche altro. E la necessità di presidiare in qualche modo il territorio si è resa sempre più necessaria soprattutto in questi ultimi tempi. Anche per questo il Comune di Trani ha attivato una convenzione con l'associazione "Consorzio Guardie Rurali di Trani" per l'importo complessivo di €. 2.500,00.Nella determina dell'area Urbanistica si legge che "il Comune di Trani nell'ambito dei principi e delle leggi dello Stato, promuove il rispetto, la cura del patrimonio naturalistico e costiero della città, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale bioetica e dell'ambiente; nel contesto delle politiche per la sicurezza e la legalità, l'Amministrazione Comunale è favorevole, altresì, a definire un potenziamento, a livello locale, di controlli mirati soprattutto al contrasto di fenomeni di inquinamento delle campagne e delle aree rurali Comunali, a seguito di abbandono di rifiuti, di danneggiamento dell'arredo urbano presente sull'intero perimetro urbano, di aggressione all'ambiente marino etc. in stretto rapporto con la Polizia Locale; rilevato che l'attuale dotazione organica del Corpo di P.M., già insufficiente a garantire con continuità i normali servizi d'istituto, non è sufficiente per assicurare con continuità i relativi controlli per i fenomeni come sopra descritti", è stato ritenuto necessario avvalersi dell'ausilio delle organizzazioni qualificate presenti sul territorio che, in collaborazione del Corpo di Polizia locale, consentano anche la prevenzione e la repressione di violazioni in ambito ambientale soprattutto nelle campagne e nelle zone rurali cittadine.Il Consorzio Guardie Rurali aveva presentato una proposta di collaborazione per le attività di vigilanza e controllo dell'intero agro extraurbano Comunale soprattutto per la segnalazione di illeciti ambientali, e questa attività è stata disciplinata da apposita convenzione, per garantire in tutto il territorio comunale la prevenzione e repressione delle infrazioni relative ai regolamenti locali e generali relativi alla difesa del patrimonio naturalistico rurale; attività di collaborazione con il Comando di Polizia Municipale per le esigenze relative la situazione pandemica in corso; supporto alle attività organizzate dal Comune in campo di tutela del mare e dell'ambiente in genere. L'associazione ha un grande bagaglio di conoscenza del territorio rurale comunale nonché esperienza e professionalità nella attività di controllo dello stesso acquisita in anni di presenza nello stesso. Le attività saranno svolte per un periodo di tempo di 12 mesi.