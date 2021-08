Sicurezza scolastica, gli istituti Dell'Olio e Madre Teresa di Calcutta ammessi ad un finanziamento pubblico

«I primi risultati del nostro lavoro iniziano ad arrivare. A fine maggio l'Assessorato alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica aveva provveduto a candidare gli immobili scolastici "Dell'Olio" e "Madre Teresa di Calcutta" per lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e riqualificazione per un importo totale di 678.000€.Oggi possiamo dire che il regalo che come amministrazione, assessorato e partito facciamo alla comunità è essere stati ammessi a finanziamento per entrambe le scuole candidate. Lavorare sulle priorità, quelle vere, ripaga soprattutto se si lo si fa con i fatti». A dichiararlo con soddisfazione sono Francesca Zitoli, assessora con delega a pubblica istruzione, gestione e manutenzione dell'edilizia scolastica, culture, personale e Luca Morollo, coordinatore Sinistra Italiana Trani e consigliere comunale.