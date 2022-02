Sistemazione marciapiedi, iniziati i lavori in alcune vie della città

Sono iniziati i lavori di risistemazione di alcuni marciapiedi della città a cura della Revisud srl: attività sono in corso in piazza Cittadella (è stato effettuato anche un ripristino al tratto di fogna bianca), per poi proseguire in via Radeprando (tra via Amedeo e via Umberto), via Bebio e via Montebello."I lavori – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante – rientrano nell'appalto da 200mila euro già finanziato con fondi di bilancio comunale. Nello stesso progetto sono previsti lavori stradali di manutenzione ordinaria su arterie di media estensione e l'installazione di dossi in via Martiri di Palermo e in via Superga".