Sly Trani, il 20 dicembre prima udienza del processo contro Danilo Quarto

Il prossimo 20 dicembre, si terrà presso la Sezione Penale del Tribunale di Trani, dinanzi al Giudice Monocratico dott. Cardinale, la prima udienza di comparizione nel processo intentato da circa 180 tifosi tranesi nei confronti del sig. Danilo Quarto.La vicenda è risalente all'estate del 2020, quando il sig. Quarto acquisiva i diritti per partecipare al campionato di calcio di Eccellenza con la squadra "United Sly Trani" ed inaugurava la campagna abbonamenti per le partite casalinghe che si sarebbero dovute disputare nello stadio di Trani. Moltissimi cittadini tranesi correvano a sottoscrivere l'abbonamento per lo stadio.Nel settembre del 2020, in barba a tutti i pomposi proclami, la United Sly Trani ufficializzava la rinunzia alla partecipazione al campionato di eccellenza. Circa 180 di quei cittadini sottoscrittori degli abbonamenti non ricevevano la restituzione degli importi versati. Da lì l'azione penale proposta nei confronti del sig. Quarto per appropriazione indebita. I querelanti, attraverso il loro legale di fiducia Avv. Giovanni Marchio hanno già formalizzato la loro costituzione di parte civile in vista dell'udienza di mercoledì. Sarà interessante capire se anche il Comune di Trani deciderà di costituirsi parte civile, visto l'evidente danno di immagine subito, nonchè per manifestare un segno di vicinanza nei confronti dei cittadini coinvolti nella grottesca vicenda.